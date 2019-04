Página Siete: “Mesa no cautiva al electorado y Ortiz le sigue los pasos”

Difunden encuesta previa al “Caso Vocería”

Se dice que una encuesta electoral es “la fotografía de un momento”. En este caso, no del presente sino del pasado, al haberse realizado antes de un incidente clave para las tendencias de apoyo, como es el “Caso Vocería”, donde se reveló lo gastado por el equipo de Carlos Mesa en la demanda marítima (casi medio millón de dólares pagados por el gobierno).

Nos referimos al sondeo de Mercados y Muestras divulgado este domingo por Página Siete, elaborado entre el 16 y el 20 de marzo, es decir, antes del Día del Mar y de toda la controversia abierta en torno al fracaso en La Haya y a las insatisfactorias explicaciones dadas por los responsables de la derrota.

Esta “foto del pasado” muestra un empate técnico entre los postulantes de CC y el MAS, con guarismos levemente superiores al 30% y con un margen de error de 3,47%.

Ortiz sigue subiendo

La encuesta confirma que continúa la tendencia ascendente de Oscar Ortiz, quien sube al 8%. “Es evidente que el expresidente (Mesa) no logra cautivar al electorado y tiene por detrás a Oscar Ortiz, el candidato de Bolivia Dijo No, quien no deja de seguirle los pasos”, señala Página Siete.

Sin embargo, aquí también puede incidir el desfasaje cronológico del sondeo, hecho antes de los acuerdos con agrupaciones de La Paz que dispararon el respaldo al postulante de BDN en ese departamento, de manera que su crecimiento puede ser en realidad superior.

El estudio de Mercados y Muestras evidencia que los restantes candidatos no despegan, por lo que el actual proceso electoral se ratifica como una “carrera de tres”.

Corrupción y fraude entre las preocupaciones de los bolivianos

El sondeo indica que la corrupción será el principal lastre que deberá enfrentar el próximo gobierno (28%). Por otra parte, el 72% de los encuestados afirmó que habrá fraude en las elecciones de octubre.

Ambos aspectos podrían ser capitalizados por el candidato de Bolivia Dice No: por una parte, Ortiz tiene un perfil más alto en la lucha contra la corrupción que sus contrincantes, quienes reman contra sospechas y evidencias en su contra en los casos Fondioc, Camc, Quiborax y Odebrecht; por otro lado, es el único postulante de oposición con una estructura partidaria y territorial capaz de hacer un control efectivo del voto, como ya se demostró en el referéndum del 21 de febrero del 2016.

Voto duro y proyecciones

Evo Morales tiene un 18% de voto duro muy favorable y 11% de voto duro más o menos favorable, lo que hace un 29%. Carlos Mesa tiene un 13% de voto duro muy favorable y 16% más o menos favorable, lo que suma igualmente 29%.

Oscar Ortiz tiene un voto duro muy favorable del 8% y 10% de voto duro más o menos favorable, lo que podría proyectarlo a un 18%.

