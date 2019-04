PAPÁ ME HIZO ASESINO

un ex recluso líder de atracadores

EL adolescente de 16 años que fue obligado por su padre a ser parte de la banda criminal

LAS FRASES

“Mi madre parece que fue contagiada por mi padre y tiene VIH/Sida y no hay dinero para seguir viviendo”

“Cuando yo caminaba por una calle de la Villa Primero de Mayo, vi a mi padre en su vagoneta y me acerqué a hablarle. Estaba con mi tío. Lo saludé después de mucho tiempo y le pedí plata, porque no tenía para nada y estaba con hambre. Él me dijo que no tenía dinero y me subió a la parte de atrás de su auto”

“Comenzamos a dar vueltas por la ciudad y nos paramos cerca del supermercado IC Norte, de la avenida Busch y cuarto anillo. Mi papá sacó un revólver que tenía escondido entre sus partes genitales y me dijo cómo iba a utilizarlo”

UN ATRACO, SU PRUEBA

“La chica al verme con el arma se asustó y se estaba escapando, pero su cortejo trató de defenderla y le disparé en la cabeza”. F:ED

SU PADRE A PALMASOLA, ÉL A CENVICRUZ

su madre con VIH en extrema pobreza





Fuente: Ayyy Don Este