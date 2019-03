Plataformas ciudadanas proponen agenda de unidad para derrotar al MAS

Un representante de las plataformas ciudadanas.

La Paz, 14 de marzo (ANF).- 11 plataformas ciudadanas propusieron este jueves a los partidos opositores una agenda de unidad con el objetivo de conseguir una “victoria aplastante” sobre el Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones presidenciales de octubre de este año.

“Una agenda de la unidad expresada en una cooperación abierta, generosa y pragmática, para lograr una victoria aplastante sobre el Movimiento Al Socialismo (MAS) en la primera vuelta de las elecciones generales”, señala una carta de los colectivos ciudadanos.

Según los movimientos ciudadanos, con la alianza se conseguirá un triunfo “que no podrá ser anulado por el fraude, ni cuestionado por maniobras jurídicas o políticas”, aunque reconocieron que la unidad no se logrará si los opositores no “superan sus diferencias”.

Fuente: noticiasfides.com