‘Platini’ Sánchez pide a sus jugadores mantener la humildad

El director técnico de Blooming habla mucho con sus dirigidos para que no se mareen por el bueno momento que atraviesan.

Blooming consiguió anoche su quinta victoria consecutiva que le permite meterse como uno de los grandes protagonistas del torneo. Hay confianza y atrevimiento, pero también mucha recomendación de parte del técnico Erwin Sánchez, que ha pedido serenidad y “evitar hablar de hipótesis” sobre si el equipo hoy está para ser campeón.

“No hablo de hipótesis, me gusta hablar de las cosas que son reales”, dijo el DT en la conferencia. Pero además reiteró un concepto que ya venía de antes respecto al nivel de algunos jugadores como los brasileños Barros y Rafinha. “Son dos jugadores que necesitan de sus compañeros, no pueden jugar solo porque si no se dedicarían al tenis”.

A medida que han transcurrido los partidos el equipo ha ido ganando en consistencia colectiva y lo que hoy muestras los jugadores a nivel individual –apartando el talento- es que existe una seguridad cuando se recibe y se entrega la pelota. Fue por eso que elgió cuando le tocó hablar del gol de Fernández. “Lo venía buscando, bien que lo marcó”, dijo Platiní.

Los hinchas, poco antes de que acabe el partido, ya habían comenzado a cantar el “queremos la Copa”, un aspecto que el técnico busca no maree al plantel. Paúl Arano, que habló con los medios tras el partido, fue claro también en ese aspecto: “Hay que mantenerse humildes, con los pies sobre la tierra como no los pide el técnico”.

Es que no es poca cosa que Blooming jugando en casa, ya se hubiera deshecho de equipos como Bolívar, The Strongest y Oriente, pero, además, también despachó a Royal Pari. El panorama se pinta bien porque los próximos tres partidos serán en Santa Cruz, ante Sport Boys el jueves, ante Wilsterman, el domingo para luego comenzar la segunda ronda ante Destroyers.

Fuente: diez.bo