Por qué Facebook no pudo evitar transmitir en vivo la masacre de Nueva Zelanda

Brenton Tarrant, de 28 años, el joven australiano señalado como autor material de las masacres en dos mezquitas de Christchurch, Nueva Zelanda, decidió transmitir en vivo su raid de odio y xenofobia a través de Facebook. La emisión duró 17 minutos y no tuvo ningún tipo de filtro que bloqueara su difusión a través de la red social de Mark Zuckerberg.

Las imágenes del horror muestran al terrorista portando varias armas, incluyendo una escopeta y un rifle semiautomático, antes de que ingresara a la primera mezquita para comenzar con la masacre. Para colmo, el plano subjetivo, en primer persona, no hace más que relacionarlo con el que usualmente emplean los videojuegos de disparos Call of Duty, Battlefield, Far Cry o Counter Strike. Todo ese combo hace que la escena tenga una crudeza indescriptible.

La Policía de Nueva Zelanda fue la que alertó de inmediato a la red social sobre el contenido de la transmisión en vivo poco después de que comenzara. Tras el aviso, no solo fue eliminado el video, sino también las cuentas del terrorista Brenton Tarrant de Facebook e Instagram. Lo mismo sucedió en YouTube y Twitter, por citar otras redes sociales.

“También estamos eliminando cualquier elogio o apoyo para el crimen y el tirador o probables tiradores tan pronto como estemos conscientes. Continuaremos trabajando directamente con la Policía de Nueva Zelanda a medida que su respuesta e investigación continúen “, señaló la jefa de Facebook en Australia y Nueva Zelanda, Mia Garlick, en un comunicado oficial.

Por su parte, Twitter dijo que suspendió una cuenta relacionada con el tiroteo y está trabajando para eliminar el video de su plataforma, de acuerdo con declaraciones de un portavoz de la compañía a CNN.

YouTube, que es propiedad de Google, aseguró que elimina de su plataforma de videos “contenido impactante, violento y gráfico” tan pronto como se le informa.

A diario son analizados fotos, videos, perfiles y grupos que son denunciados por otros usuarios o por un algoritmo -basado en inteligencia artificial- y pasan los filtros de Facebook. Posteriormente, un equipo de personas compuesto por 20.000 moderadores son los encargados de garantizar que se cumplan las normas de seguridad. Unos 7.500 de ellos son revisores de contenidos que evalúan las 24 horas todas las publicaciones reportadas por los usuarios en más de 50 idiomas.

Antes de reclutar a los moderadores, tanto de forma directa como a los contratistas externos, la red social de Mark Zuckerberg asegura capacitarlos estrictamente sobre las políticas de contenidos de la red social.

Sin embargo, la masacre en las mezquitas de Christchurch superó todas las barreras. Y no es el primer episodio que se difunde sin ser detectado por los filtros de Facebook.

En agosto de 2015, la cronista Alison Parker y el camarógrafo Adam Ward de la señal WDBJ fueron asesinados durante una entrevista televisiva en el centro comercial Bridgewater Plaza, en Virginia. El agresor, un ex empleado llamado Vester Lee Flanigan, filmó la dramática escena en la que cometió los asesinatos y difundió dos videos en cuentas de Twitter y Facebook que luego fueron suspendidas.

Dos años después, Steve Stephens, de 37 años, publicó un video del asesinato a sangre fría de un hombre de 74 años en Cleveland, Ohio, Estados Unidos. Pero no fue a través de una transmisión en vivo de Facebook Live, como se indicó inicialmente, sino que se subió a la cuenta de Facebook del sospechoso tras haber ocurrido.

A la vista está que los controles impuestos por las redes sociales, al menos en la actualidad, apenas alcanzan para frenar la difusión de imágenes o videos que fomenten la violencia, contengan sexo explícito o mensajes con contenidos abusivos. El desafío será controlar estas emisiones en directo en Facebook y YouTube, como así también en el resto las plataformas que tienen disponible esta función.

H.M

Fuente: clarin.com