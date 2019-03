Privados proponen incremento salarial del 2% para esta gestión en Bolivia

El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Oruro, Germán Rioja, calificó el pedido de la COB de irracional y responsabilizó a Huarachi de las consecuencias.

Foto ilustrativa: Los Tiempos

La Paz, 13 de marzo (ANF).- Los empresarios privados señalaron este miércoles que el incremento salarial para esta gestión no debe superar el 2%, debido a que la inflación acumulada en 2018 fue solo del 1,51%.

“El plus que debería generarse por encima de la inflación es del 2% para no impactar contra la economía de las empresas legales y formales, para no perjudicar a su propio sector representado, el sector laboral, el día de mañana”, señaló el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez.

Los empresarios rechazan el planteamiento de aumento del 5,5% al haber básico y 3,3% al salario mínimo nacional divulgado por el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi, y confían que el ente matriz sea consciente al momento de presentar su propuesta al Gobierno.

Huarachi “será el responsable de lo que aquí a unos meses después del 1 de mayo pueda pasar ¡Qué dé trabajo a toda la gente que esté en la calle, el sector privado ya no aguanta!”, apuntó, según cita radio Fides.