¿Qué beneficios puede traer a Bolivia la visita del presidente de India?

Bolivia se encuentra a pocas horas de recibir la inédita visita del presidente de India, Ram Nath Kovind, pero ¿cuál es la importancia de esta cita y qué beneficios que puede traer para el país?.

Desde el Instituto Boliviano del Comercio Exterior (IBCE)explican lo favorable de esta visita para Bolivia.

Gary Rodríguez, gerente del IBCE, empieza destacando que India es miembro del grupo BRICS, en segundo lugar, recuerda que su Producto Interno Bruto (PIB) es de más de dos billones de dólares, agrega que es un país que crece por encima del 6%, y además es un gran exportador.

“India es un gran exportador en el campo de los servicios, creo que acá puede beneficiar a Bolivia, India destaca en el campo farmacéutico, en el campo de la medicina, de las comunicaciones, del software, podemos aprender mucho”, explicó Rodríguez.

Relación comercial favorable

Agregó que, desde el punto de vista comercial, en los últimos cuatro años Bolivia registró una balanza comercial positiva con India acumulada en más de $us 1.000 millones. En 2018, según datos del INE, se registró un superávit de más de $us 500 millones con India.

“El año pasado Bolivia registró una exportación a India por un valor de $us 723 millones vs importación de $us 152 millones, este es el tipo de relación que nos conviene para que las reservas internacionales del país crezcan”, acotó.

Que exporta Bolivia a India

El país exporta oro en bruto y boratos de sodio, pero existe interés en el sector no tradicional por ampliar las exportaciones y aguardan que en la reunión que sostenga Ram Nath Kovind con Evo Morales puedan sellarse algunos acuerdos.

Qué importa Bolivia de India

Vehículos para transporte público, privado y pesado, maquinaria, turbinas, motocicletas y vacunas para los humanos.

Fuente: Cadena A, El Deber