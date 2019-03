Racismo y revanchas

Richard Arispe Carrasco

Los estadios de fútbol son los lugares donde más insultos, agravios e improperios se emiten, eso es innegable. Jugadores, dirigentes, cuerpo técnico y aficionados todos lo saben.

Quien lo niegue es que nunca fue a un partido de fútbol, aunque sea un partido de barrio, la temperatura del partido y las incidencias del juego hacen que los ánimos se eleven y surjan palabrotas muy ácidas e hirientes. Muchos van a los estadios a descargar sus frustraciones y taras.

Al parecer, el 10 de Wilstermann recién se dio cuenta que lo insultaban, era la primera vez que le recordaron su color de piel y su origen. Antes cuando los resultados salían bien, al parecer no le importaba, los insultos eran halagos y los pasaba por alto. Peleaban el título liguero y porque a la boliviana, estaban a punto de nacionalizarlo para la selección.

El domingo en el Tahuichi, las cosas no le estaban saliendo nada bien. Perdían 2 a 0, no le cobraron un penal, lo tenían curtido a patadas y enfrentando a un equipo más joven y rápido. Al verse contra las cuerdas y por su impotencia decidió que lo que no se puede ganar en cancha, hay que utilizar otras armas para dañar al contrario, Que mejor que mostrarse como víctima.

El jugador en cuestión, no es un pichón en el fútbol, no es una santa palomita y él también, según dicen otros futbolistas, es agresivo y lanza palabrotas en todo momento. ¿No fue él quien calificó a un técnico nacional, como boliviano de m… en el partido del episodio en cuestión, le hacía señas a la hinchada local?

Muchos dicen que este jugador brasilero es bueno, yo discrepo. Bueno para nuestro fútbol no profesional boliviano. Si fuera bueno, no estaría en Bolivia, estaría en Europa. No es un buen jugador, porque en la Libertadores se aplazó, no aportó nada a su equipo. Lo marcaron bien y chao.

Se escucha decir, claro eso existe solo con los cambas, ¿pero no fue en La Paz, donde le lanzaron guineos a Neymar? Los casos se repiten en todos los partidos en todos los estadios. River Plate juega sin público por la misma razón. Muchos equipos han sido sancionados económicamente y seguro Blooming también será sancionado, porque ese era el fin que buscaba el jugador aviador, ante su inoperancia en la cancha. Claro que sí, el racismo no debiera existir pero existe. Se discrimina por negro, por blanco, por petizo, por lungo, por feo, por chueco. Todos de una u otra manera recibimos discriminación, pero al llegar a la adultez, la persona llega a sobrellevarlo o atenuarlo.

El racismo y la discriminación se lucha con educación y respeto algo que carecemos muchos ciudadanos.

