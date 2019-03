Recordando mis gestiones en la Cruz Roja y Funbodem

EL DEBER

Al término de mi primera gestión en el Comité Cívico Femenino, fui invitada por el directorio de la Cruz Roja para incorporarme y dirigir la institución. Entonces, manifesté mi interés y dije, yo aceptaré la invitación, siempre que pudiéramos recuperar todas sus instalaciones sabiendo que estaban en manos ajenas. Me ofrecí a viajar a La Paz con mis recursos, para solicitar a mi buen amigo Juanito Pereda, entonces Ministro de Gobierno, que nos ayudara a recuperar el inmueble.

Me acompañaba Vita Banzer de Saavedra, delegada de nuestra institución en esa ciudad. Destaco que, además de recuperar los bienes de la Cruz Roja Santa Cruz, paulatinamente, restauramos los espacios y al final quedó completa la casona de la calle Quijarro amplia y hermosa. Allí abrimos un centro médico con enfermería, salas de capacitación a los socorristas, de radiografía para pacientes con tuberculosis, un depósito para víveres, medicamentos y cuanto nos llegaba para los programas de apoyo social. Recuerdo que tocó atender a quemados y heridos en el accidente del avión caído en el estadio; en las riadas de 1983, que dieron pie a la construcción del Plan Tres Mil, y también, en las siguientes gestiones recibimos la tarea de vigilar la construcción de las viviendas a los damnificados.

En los años 90, un grupo de voluntarias y profesionales obtenían la personalidad jurídica, como fundación, para trabajar en favor de las mujeres de bajos recursos y sin acceso a la banca formal. Me honraron a ser parte del consejo consultivo y años más tarde, me confiaron la presidencia de la Fundación Boliviana para el Desarrollo de la Mujer-Funbodem. La ejercí en dos períodos. Construimos un capital de $us 10.000.000, y atendimos a doce mil microempresarias. Por estas y otras razones Funbodem recibió de varias instituciones y del Banco Mundial de Mujeres, la nominación de experiencia exitosa. Tuvimos la certeza de que ‘invertir en la mujer es invertir en el país’.

Fuente: eldeber.com.bo