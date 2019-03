Revilla perfila dos rellenos sanitarios para La Paz y prevé definir el asunto hasta el fin de semana

El alcalde de La Paz, Luis Revilla, perfila dos rellenos para la urbe con el fin de evitar desastres como el ocurrido en Alpacoma. Indicó que a la fecha recibió 11 propuestas que se suman a la gestionada por el presidente Evo Morales en Mecapaca para la instalación de un nuevo centro de acopio de residuos, sobre las cuales asumirá una decisión hasta el fin de semana.

“Tenemos que tener también planes de contingencia para que no nos ocurra lo que nos ha ocurrido y eso significa tener, quien sabe, no solamente un lugar, sino eventualmente tener dos lugares”, señaló este martes la autoridad edil en una rueda de prensa.

“Podría ser una opción, de tal manera que tengamos un lugar donde funcione un relleno y otro lugar que nos pueda servir para situaciones de emergencia como las que hemos tenido que enfrentar lamentablemente en enero”, insistió.

Revilla desveló que en las otras 11 alternativas que recibió su despacho “ya hemos avanzado con estudios geológicos y de suelos”. Dijo que de todas formas una comisión de técnicos analiza desde la tarde de este martes la propuesta de Mecapaca, cuyo alcalde, Enrique de la Cruz, anunció más temprano que proyecta la instalación de una planta de tratamiento de residuos sólidos, inclusive sin la participación de La Paz.

El alcalde dijo que le parece excelente porque “en el largo plazo esa es la solución que se tiene que buscar”.

“Hemos estado avanzando en varias alternativas, me niego a señalarlas hasta que no tengamos las cosas verdaderamente bien cerradas en razón a la susceptibilidad que esto genera, no es una cosa sencilla para mucha gente tener relativamente cerca la instalación de un relleno sanitario”, comentó.

De todas formas, dijo que espera los informes finales que surjan de la cita con los técnicos de Mecapaca para definir el curso del asunto hasta fin de semana.

“Con esta evaluación que vamos a hacer de Mecapaca, más lo que nosotros hemos estado avanzando en el transcurso de las semanas anteriores es previsible que ya estemos tomando decisiones en el curso de este fin de semana”, indicó Revilla. (12/03/2019)

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz