Senadora por Tarija anuncia viajes a Argentina para tratar reciprocidad en salud

La senadora por Tarija Mirtha Arce ha señalado que legisladores se reunirán en Argentina para tratar temáticas nacionales como la reciprocidad en salud, litio, entre otros.

“Fuimos invitadas por la organización de legisladores de las Islas Atlánticas y Cono Sur para participar del tercer encuentro federal de legisladores en distintos niveles de Gobierno, nos acompaña la diputada Marcela Vasquez para estar presentes toda la semana en Argentina”, ha expresado.

En este sentido, ha explicado que las reuniones que se realizarán en Buenos Aires serán entre legisladores argentinos y bolivianos, que demostrarán el gran avance que existe en la relación internacional.

“Tenemos también el martes y miércoles dos importantes reuniones en Buenos Aires, uno con legisladores estamos conformado un equipo de legisladores para una agenda conjunta argentino – boliviana para temas como la corresponsabilidad en materia de salud, estamos canalizando una agenda en torno al litio, hay varios temas ahí que nos van a permitir quedarnos en Argentina con legisladores argentinos“.

Por otra parte, ha explicado los diferentes instrumentos de fiscalización a los que se somete. “Los instrumentos de fiscalización deben ser revisados por ejemplo en la cámara alta y baja, tenemos la petición de informe escrito, oral y la interpelación, son esos tres los instrumentos de fiscalización, nosotros por ejemplo no tenemos viáticos para ir a ver un puente a ver si se hizo o no, porque eso no está en la normativa de fiscalización”.

Fuente: http://lavozdetarija.com