Sin defensa pública y violada por policías, joven brasileña lleva encarcelada más de un año en Bolivia

Una ciudadana brasileña de 21 años habría sido sentenciada a tres años de cárcel sin asistencia de un abogado defensor y es víctima de constantes violaciones por parte de uniformados encargados de la custodia de la cárcel de Rurrenabaque, Beni, donde se encuentra recluida desde hace un año.

El jefe de la bancada de la opositora Unidad Demócrata (UD) Yerko Núñez denunció el hecho y pidió la intervención de las autoridades del Ministerio de Gobierno, mientras que el medio de comunicación Río Tv Amazónica logró recoger el testimonio de la víctima.

“Me he embarazado una vez, me han dado (pastillas) para abortar”, relató e identificó a siete uniformados que la vejaron constantemente en este tiempo, incluso apuntándola con un arma de fuego.

Núñez explicó que la víctima fue acusada de robo y que pese a haber devuelto el dinero fue condenada a tres años de cárcel sin la asistencia o defensa de un abogado, lo que vulneró su derecho a la defensa.

“Tiene 21 años y no tiene documentos. Es la señorita Eva C. A., no tiene contacto con sus familiares, no tiene defensa pública y lo reconoce el propio fiscal, que no sabe si tiene sentencia, pero habla en los pasillos de que tuviera tres años de cárcel y está más de un año detenida, con serias denuncias de violación”, explicó en una conferencia de prensa.

El legislador se reunió con el fiscal de esa región, Orlando Aramayo. “Reconoce que esa señorita no ha tenido defensa pública, o sea, le han sentenciado sin defensa pública y la tienen retenida en la cárcel de Rurrenabaque”.

Una carta fue enviada al embajador de Brasil, Octavio Enrique Díaz García Cortés, junto a un video que registra el testimonio de la víctima para que tome cartas en el asunto y asuma la defensa de su connacional.

Núñez detalló que los custodios, desde el capitán hasta el último sargento, obligraron a la joven a ingerir pastillas abortivas “porque estaba embarazada”.

“Está detenida más de un año en la cárcel, no ha tenido defensa pública y denuncia violación a sus derechos, violación sexual en su celda y durante la noche”, señaló. (08/03/2019)

La Razón Digital / Jaime Soto / La Paz