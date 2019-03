Testigo de asesinato denuncia que fue obligado a declarar en Brasil y el Defensor del Pueblo anuncia investigación

Silvio Montero Marcos denunció ante la Defensoría del Pueblo de haber sido obligado a declarar como testigo del asesinato del ganadero boliviano, Alfredo Rangel Weber, de 48 años, en la noche del 23 de febrero pasado.

La coordinadora de la Defensoría en Puerto Suárez, representada por Roxana Vaca, fue quien recibió la denuncia.

Del caso ya tomó conocimiento el Defensor del Pueblo con sede en la ciudad de La Paz que consideró un total abuso y vulneración a sus derechos.

“Eran Policías civiles de Campo Grande los que ingresaron a territorio boliviano para trasladar al chofer de la ambulancia municipal Silvio Montero, para que declare en la investigación del asesinato del ganadero Alfredo Rengel Weber (48) ejecutado de varios disparos el pasado 24 de febrero” informa el Diario Corumbaense.

El trabajador municipal fue llevado del hospital San Juan de Dios donde cumplía su trabajo por policías civiles de Campo Grande sin que las autoridades bolivianas tuvieran conocimiento del hecho.

“Ellos lo llevaron sin un traductor, sin un abogado, y lo mantuvieron incomunicado desde las 09 a.m. Hasta poco después de las 14 horas del pasado viernes 15 ” dijo a los medios la coordinadora en Puerto Suarez.

La víctima mostró a la prensa su declaración escrita en la que señala que es falso que haya comparecido de forma voluntaria.

“Me encontraba en mi horario de trabajo y fui llevado con mentiras en el carro de un estudiante brasileño que estaba con otro estudiante y un policía civil del que desconoce su nombre. Me amenazaron con llevarme a Campo Grande si no declaraba como ellos querían. Firmé sin leer y sin que nadie me traduzca lo que estaba firmando, por temor a las amenazas que me hacían” relato la víctima.

Policía Federal niega haber detenido a testigo

En un comunicado oficial, la Policía Federal aclaró que la denuncia no es verdadera, pues el homicidio no fue registrado oficialmente en Corumbá y la corporación no tiene tal atribución.

“La propia explicación de los hechos, en las noticias, ya demuestra la falta de atribución de la Policía Federal, ya que los delitos de asesinato, excepto cuando se cometan contra los servidores públicos federales sobre la base del ejercicio no son investigados por la Policía Judicial de la Unión. De esta forma, ni siquiera hay investigación sobre estos hechos en la Comisaría de la Policía Federal en Corumbá y los policías federales jamás habrían ingresado en territorio boliviano para realizar diligencias como informaron los medios de prensa “, dice la nota de la asesoría de la Policía Federal.