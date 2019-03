Trabajadores de AASANA se declaran en emergencia y urgen a Evo designar director

Trabajadores de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) se declararon en emergencia por la falta de designación del director que reemplace a Javier Arévalo, quien renunció al cargo por el escándalo sobre la distribución de carpetas con un sello en el que se leía la frase “Evo Morales dictador del Estado Plurinacional de Bolivia”. Urgen al mandatario designar a la nueva autoridad.

“Estamos sumamente preocupados ante la incertidumbre que estos momentos aqueja a todos los trabajadores en todos los aeropuertos del país, exigimos muy respetuosamente a nuestro hermano presidente Evo Morales efectúe la designación de un nuevo director ejecutivo (…), un profesional que lleve que tenga conocimiento del área aeronáutica técnico-administrativo”, reseña un comunicado de los funcionarios.

Arévalo renunció hace dos semanas luego de que saliera a la luz el folder que se distribuyó en febrero durante un acto de rendición de cuentas en Sucre que desató polémica y el repudio en el oficialismo.

“En el momento que nosotros recogimos los folders no nos percatamos que contenía esos errores, hemos utilizado solo unos treinta… hay gente que a mí no me quiere en AASANA y de alguna manera busca que alguien se vaya, porque yo entré con la idea de hacer cambios, cambios de malas actitudes”, afirmó Arévalo horas antes de dejar su despacho.

Lo cierto es que hay preocupación en el sector. “Hasta el momento no han designado una MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva) en AASANA, nos preocupa la situación, pareciera que quieren tomar otra situación con AASANA”, señaló a La Razón Digital el representante de los trabajadores, Néstor Villarroel.

Aunque no precisó cuáles esas acciones, al interior de la institución circulan versiones de una intervención gubernamental de AASANA e, inclusive, se habla de una posible fusión de la entidad con Servicios de Aeropuertos de Bolivia (SABSA) que regenta el exministro Milton Claros.

Nada de eso es oficial. De todas maneras, ante los rumores, los trabajadores se reúnen este jueves para asumir medidas al respecto, entre ellas la instalación de un paro. (28/03/2019)

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz