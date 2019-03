Tras denuncia del MAS, renunció la asistente del Presidente del Concejo Municipal de La Paz

La Paz / Oxígeno.- Después de que diputadas del Movimiento al Socialismo (MAS) denunciaran una “red de corrupción” en la Alcaldía de La Paz, hoy presentó su renuncia Marcia Romero, “Asistente Estratégico A” – en el área de Ceremonial y Protocolo- del presidente del Concejo Municipal de esa ciudad, Pedro Susz.

Ayer, la diputada del MAS, Betty Yañiquez, señaló a Marcia Romero por ser esposa de Boris Kuscevic, a quien calificó como el segundo ejecutivo más importante de Toyosa, empresa a la que catalogó como “lo mismo que Tersa”, ya que serían del mismo grupo empresarial.

Según Yañiquez, Romero intercedió para facilitar que Maricruz Ribera – esposa del alcalde Revilla- obtuviera documentos originales de un vehículo de marca Toyota, lo que denota, dijo, un uso indebido de influencias.

Por eso, hoy, mediante una misiva, Romero renunció alegando que las “acusaciones sin verdad pudieran afectar” el trabajo de Susz y su “prestigio”.

“Usted ha mostrado siempre una conducta seria y responsable, como saben bien quienes trabajan en el Gobierno Autónomo de La Paz, y yo me estoy viendo utilizada políticamente para desprestigiarlo”, señala la misiva de Romero, a la que tuvo acceso el portal Oxígeno.bo.

No obstante, en la respuesta, Susz aún no aceptó la renuncia de Romero. Señaló que serán las “instancias competentes” quiénes analicen su caso y tomen la decisión respecto a aceptar o no su decisión.

