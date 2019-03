Un avión saudí, obligado a volver a la terminal tras olvidar una pasajera a su bebé

Un avión de Saudia AV en el aeropuerto de Rafik al Hariri en Beirut (Reuters)

“Este vuelo está pidiendo regresar… una pasajera ha olvidado a su bebé en el área de espera. Pobre cosa”: esta es la razón por la que un avión de la aerolínea Saudia SV ha tenido que dar la vuelta en el aeropuerto de Yeda. El incidente tuvo lugar el pasado fin de semana, cuando el vuelo SV832 con destino a Kuala Lumpur dio media vuelta después de que una pasajera advirtiera a uno de los miembros de la tripulación de que había olvidado a su bebé en la terminarl del aeropuerto internacional Rey Abdul Aziz. Si bien en la grabación se escucha al piloto solicitando el regreso a la puerta de embarque de donde había salido, no hay información que confirme que el avión hubiera despegado cuando ocurrió el incidente.

En un vídeo que se ha extendido por las redes sociales se puede escuchar al piloto solicitando el permiso necesario para dirigir el aparato de nuevo hacia el lugar de donde había salido del aeropuerto: “Que Alá esté con nosotros. ¿Podemos regresar o qué?”, pregunta de nuevo el piloto al controlador aéreo, según la versión traducida del diario ‘Gulf News‘. El operador, cuando ya tiene el número de vuelo del avión, pregunta a uno de sus compañeros acerca del protocolo y vuelve a solicitar al piloto la razón del regreso. El piloto repite: “Ya se lo he dicho, una pasajera ha olvidado a su bebé en la terminal y se niega a continuar en el avión“.

“De acuerdo, vuelvan hacia la puerta. Esto es completamente nuevo para nosotros”, añade. De hecho, es muy extraño que un avión dé la vuelta y regrese al punto de salida o que modifique su ruta si no existe una razón técnica o algún problema de salud de uno de los pasajeros o miembros de la tripulación. Tal y como recuerda ‘The Guardian’, en 2013 un avión de American Airlines que viajaba de Los Angeles a Nueva York modificó su trayecto y se dirigió a Kansas City, donde realizó un aterrizaje de emergencia para desalojar a una pasajera que no dejaba de cantar ‘I will always love you’ de Whitney Houston. El portavoz de la compañía tuvo que explicar en televisión que el comportamiento de la mujer era “perturbador” y que interfería continuamente con la tripulación. La mujer, después de ser interrogada, explicó que sufría diabetes y que esta enfermedad le provocaba, en ocasiones, este tipo de comportamientos.

A finales del año siguiente, otra pasajera obligó a una aerolínea a suspender el despegue de un avión que salía del aeropuerto JFK de Nueva York con destino a Seúl. Este caso fue mucho más sonado, ya que la pasajera era la entonces vicepresidenta e hija del presidente de la aerolínea Korean Air, Cho Hyuan-ah, quien había agredido verbalmente a una azafata que le sirvió de manera incorrecta una ración de nueces de macadamia. El que luego se conoció como ‘el caso de las nueces’ acabó con la Fiscalía solicitando tres años de prisión para Cho, si bien finalmente fue condenada a un año de cárcel.

Fuente: elconfidencial.com