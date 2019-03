Valverde vuelve a la televisión con Perfectos desconocidos

El programa, que se emitirá desde hoy, a las 21:00, marca el retorno de Carlos Valverde a la tele después de dos años. Continuará con el periodismo de denuncia

Marcelo Suarez







En tiempos de los social media, Carlos Valverde Bravo es uno de los mejores ejemplos de popularidad en redes a escala nacional. Tan solo en 2018 los videos subidos a sus cuentas tuvieron más de 6 millones de reproducciones. No obstante, el periodista cruceño no se marea con esos datos, pues considera que solo reflejan una tendencia y una nueva forma de acceder a la información. Por eso no deja de apostar a los medios tradicionales.

Luego de su retorno a la radio, que se concretó hace tres semanas con Historias de gente como uno, a través de la señal de EL DEBER Radio (103.3 FM), Valverde vuelve a la televisión, tras dos años de ausencia. Desde este lunes estará nuevamente en Activa TV (canal 33 de Cotas Cable) en un espacio denominado Perfectos desconocidos, que se emitirá de 21:00 a 22:00.

“Haremos lo que hicimos en algún momento con cierto éxito, manteniendo la idea de hacer un periodismo de denuncia. El desafío es el mismo, sabemos que acá siempre es difícil, pero se puede. Este año electoral, el Gobierno se va a cuidar de agredir a los medios, porque no le conviene hacerlo. Entonces volvemos porque creemos que es un buen momento. En ese sentido, agradezco a la gente de Activa TV por recibirnos”, menciona Valverde.

A través de un acuerdo con Grupo 24/7, la producción tendrá presencia en redes sociales con transmisiones directas y emisiones que se subirán posteriormente a las cuentas del programa. “A mí me gusta lo que se hace a través de las redes, veo la respuesta de la gente y siento que ha valorado y sigue valorando lo que se ha hecho. Pero, así como tuve que salir de Atlántica, porque no tenía plata para pagar el espacio, volví a la radio y ahora vuelvo a la televisión porque considero que los medios tradicionales todavía gozan de salud y credibilidad, que es muy importante. Pasa que las redes están sujetas a demasiada basura. Las fake news golpean mucho a la verdad, eso juega en contra de la información”, asegura el periodista, que lleva 20 años en los medios.

Fuente: eldeber.com.bo