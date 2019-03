Video de Mesa desata críticas: “hueco, demagógico y falto de ideas”

El spot lanzado por la campaña de CC para el 8M sigue desatando críticas en las redes sociales. El jurista e ideólogo liberal Carlos Herrera señala desde su cuenta en Facebook que el video “deja plena evidencia de que Mesa es un completo fraude”.

“Primero alardea que no hace demagogia con el tema de las mujeres y para probarlo hace el video sin mujeres, según dice. ¡Menuda prueba! A paso seguido critica a los políticos, porque según él no han evitado o no han logrado que los asuntos de igualdad, equidad y violencia se hayan resuelto. En todo caso parece que ignora completamente el camino y la historia de las reivindicaciones de los derechos de las mujeres, una tarea en la que han participado muchos políticos varones y también políticos mujeres. Hace unas décadas atrás las mujeres no votaban y tampoco podían ejercer los oficios que quisieran. Hoy somos iguales ante la ley y muchas mujeres, dependiendo de sus posibilidades eligen su camino en la vida. El respeto por ellas y sus derechos se ha abierto paso no obstante los obstáculos. Y todo ello ha sido fruto de una tarea de reivindicación donde los políticos han jugado un rol innegable”.

“Pero la cereza de la torta la pone cuando promete que él sí se hará cargo de la solución, pero sin decirnos cómo, con qué medidas, con que normas, etc. Es decir, no hace nada más que una promesa típicamente circunstancial y demagógica, pues nada dice sobre la forma de lograr tales propósitos. Para resolver el tema de la violencia con las mujeres hay que mejorar las instituciones, la cultura popular, que sólo se arregla desde el colegio, hay que legislar sin crear privilegios injustos, y en fin hay que hacer muchas cosas, cosas que el señor no alude ni por asomo. No digamos nada ya sobre la equidad y la igualdad de oportunidades. En otras palabras se manda un spot hueco, demagógico y totalmente falto de ideas”. Fuente: Esto También Sucede