What the Fuck… What’s the Future. Vivimos el tiempo de la economía WTF.

Tim O’Really, el oráculo de Silicom Valley, y un libro imperdible para los que quieren saber qué futuro nos espera y cómo debemos separarnos.

Vivimos tiempos de asombro y de consternación. Vivimos tiempos de incertidumbre, en los que lo único cierto es que los cambios aún están por venir y que están moldeados por las nuevas tecnologías

Ya no basta hacer las cosas de manera distinta a como lo hicimos hasta ahora, sino de convertirnos en personas distintas

Imperdible lectura de fin de semana…





Fuente: Tuffí Aré