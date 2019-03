Wilstermann, con futuro incierto en la Copa Libertadores

La derrota 4-0 ante Atlético Paranaense el jueves pasado caló hondo en la familia de Wilstermann. A dos fechas de iniciado el grupo G de la Copa Libertadores de América 2019, el Rojo sólo suma un punto y dista mucho de la campaña de la edición 2017, por eso su futuro es incierto.

Si bien la suerte aún no está echada, expertos en materia de periodismo deportivo identificaron dos hechos que pueden explicar la situación: no se reforzó al equipo para cubrir la ausencia de algunas de sus fichas fundamentales en 2017, además del planteamiento que aplica el entrenador Miguel Ángel Portugal.

“Está la base, pero de lo poco que se ha ido y que fue muy importante no se ha reemplazado con jugadores que sean verdaderos refuerzos. Es un momento difícil por el que atraviesa Wilstermann. No se hallaron a los reemplazantes ideales y el equipo no halla la disciplina táctica de aquel elenco de 2017”, indicó Óscar Galdo, director del programa Ovación y presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de Cochabamba (CPDC).

Según Galdo, el elenco rojo aún no encuentra ese patrón de juego que tuvo con el DT Roberto Mosquera, quien mantuvo un equilibrio en el equipo y lo llevó hasta cuartos de final, donde estuvo a un paso de regresar a las semifinales de la Copa Libertadores.

Por su parte, Eduardo Arévalo, director de Codebol y periodista de dilatada trayectoria, sostuvo que los momentos (de 2017 a 2019) son diferentes, siendo que han habido algunos cambios en estas tres temporadas, pese a que aún se mantiene la base del plantel.

“Wilstermann ha tenido una gran personalidad por lo que hizo en la Copa Libertadores y el torneo local. Además, no ha cambiado tantos jugadores y ha mantenido la base. No siempre es bueno el cambio de entrenador, porque vienen con una forma de pensar. El juego que tenía era atildado y precisión en los pases, además del sistema de juego 4-3-3”, indicó Arévalo.

Entre 2017 y 2019, el Rojo ha cambiado a tres entrenadores: Mosquera, Álvaro Peña y ahora está al mando Miguel Ángel Portugal.

Además, de ese equipo se fueron Raúl Olivares, Marcelo Bergese, Luis Carlos Cabezas y Thomaz Santos, puntales de la gran campaña en 2017.

SAUCEDO, EN DUDA FRENTE A BLOOMING

El volante Fernando Saucedo se convierte en una de las principales dudas del cuadro aviador de cara a la visita de mañana (19:30) a Blooming, por la fecha 13 del torneo Apertura de la División Profesional.

Según el parte médico, el jugador padece de una fatiga muscular, producto del cotejo ante Atlético Paranense, el jueves pasado.

“Estamos haciendo fisioterapia y esperemos que llegue”, indicó el galeno Luis Montaño. Si no llega a la contienda, su reemplazante será Moisés Villarroel.

Mientras, Edward Zenteno y Jorge Ortiz se encuentran contusos, pero serán tomados en cuenta.

En cuanto al equipo, debido a problemas con las conexiones aéreas, ayer se quedó en Curitiba y por la noche se trasladó a Sao Paulo, donde descansó. Desde la metrópolis brasileña, la delegación aviadora partirá hoy rumbo a Santa Cruz, ciudad donde aguardarán el lance de mañana.