Wilstermann se ‘rinde’ ante el rey Pelé

Un grupo de jugadores del aviador se encontró con la leyenda brasileña mientras esperan su partido contra el Atlético Paranaense que se jugará este jueves, por la Copa Libertadores

Inolvidable. Así fue el encuentro de un grupo de jugadores de Wilstermann con Edson Arantes do Nascimento, conocido en el fútbol mundial como Pelé, mientras esperan su partido ante el Atlético Paranaense que se disputará este jueves (20:00 hb) en el estadio Arena da Baixada de Curitiba (Brasil). Los futbolistas quedaron felices al lograr una fotografía con la leyenda.

Pelé y Fernando Saucedo. Foto: Facebook



Pelé, ‘O Rei’ de todos los tiempos, accedió sin problemas compartir con los jugadores. Víctor Hugo Melgar, Arnaldo Giménez, Sebastián Reyes, Ariel Núñez, Alejandro Meleán y Fernando Saucedo fueron los que tuvieron el acercamiento cuando se trasladaban en el ascensor del Gran Hotel Rayon, donde están hospedados. No fue nada programado y el resto de la delegación se quedó con las ganas de conocerlo.

“Bendiciones de la vida y el fútbol conocer a #Pelé”, escribió Saucedo en su cuenta de personal Facebook junto la postal que logró de forma individual. La publicación del volante cruceño sobrepasó las 300 reacciones y le dejaron una veintena de comentarios, ya que sus seguidores quedaron asombrados.

Emocionado

Meleán no se quedó con las ganas y compartió la foto grupal en su página de Facebook oficial. “A pesar de estar delicado, no pierde esa alegría. Nos dijo que se sacaba una foto con nosotros solo porque somos unos cracks y porque no vamos a jugar contra el Santos. ¡Grande Pelé! Sos un ejemplo de que los más grandes pueden ser los más humildes”, escribió el exOriente Petrolero.

El equipo aviador jugará la segunda fecha del torneo internacional de clubes más importante del continente este jueves. En la primera fecha empató 0-0 frente a Boca Juniors en el Félix Capriles de Cochabamba.

