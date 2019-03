YPFB prevé que la renta petrolera se incremente un 11% en esta gestión

La estatal más grande del país invirtió $us 14.000 millones en 13 años, según sus autoridades.

EL DEBER

En su rendición de cuentas públicas, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Óscar Barriga, dijo que preveía que este año, la renta petrolera aumentará en un 11%, en relación al año pasado.

“El 2018, hemos cerrado la renta petrolera, con $us 2.281 millones. Esos recursos tienen destino definido. Para 2019, tenemos una proyección de renta petrolera, de $us 2.539 millones (11%). El resultado del negocio del gas, no solo ha permitido a la población, tener un desarrollo, sino que ha permitido al sector, en especial a YPFB, tener una planificación a largo plazo”, manifestó la autoridad en Yacuiba (Tarija).

Barriga señaló que este incremento se debe a la venta de gas natural y Gas Licuado de Petróleo al exterior, además de urea, entre otros productos. Además, destacó la inversión de $us 1.450 millones este 2019, especialmente en exploración y explotación.

“El negocio del gas, a partir de 2006 a la fecha, ha significado $us 46.000 millones para el país. De esa cifra, $us 37.000 millones han beneficiado al pueblo boliviano con renta petrolera, de diferentes formas”, añadió.Dijo que YPFB tiene un patrimonio de $us 15.000 millones en libros, pero con las reservas que se tienen está valorado en $us 70.000 millones. /MAM

Fuente: eldeber.com.bo