A Costas no le importa ir a la cárcel por no firmar el SUS

El gobernador del Departamento de Santa Cruz, Rubén Costas, volvió a rechazar la firma de un convenio con el Gobierno central para implementar el SUS en la región, aunque en esta ocasión dijo que no le importaría que lo manden a la cárcel.

“A mí me importa un bledo cualquier amenaza o amedrentamiento. Y si me quieren tumbar que lo hagan, me voy tranquilo, a mi casa o a la cárcel, si quieren meterme a la cárcel”, manifestó Costas al momento de rechazar cualquier firma de convenio por el SUS.

El Gobernador cuestionó las intenciones de aplicar un seguro de manera que considera precipitada. “El propio presidente ha reconocido que no han hecho nada en 13 años, ahora resulta que de la noche a la mañana van a hacer un Seguro Universal de salud y han dicho que por esta única vez van a haber 230 millones de dólares, ¿será solamente por estos seis meses electorales?”, fustigó Costas.

“La salud es una prioridad para la Gobernación y siempre hemos querido tener un Seguro Universal de Salud, pero no con chantajes ni mucho menos politizar este tema”, señaló la autoridad departamental, al indicar que hasta el momento no ha recibido ninguna respuesta del presidente Evo Morales a la carta enviada sobre la propuesta del SUS.

El Gobernador destacó las prestaciones que ofrece la Gobernación por encima en comparación a las del Gobierno nacional, porque el SUS no toma en cuenta el tema de la radioterapia.

“Tenemos la posibilidad (la Gobernación) de dar ese servicio que es de mucho beneficio para todas las personas que incluso llegan de otros departamentos a iniciar su tratamiento en el hospital Oncológico”, acotó.

“No puedo ser irresponsable con la gente, aquí es un tema de principio, de mandato; tengo que defender cosas de fondo como ha sucedido con el tema de Incahuasi”, señaló Costas.

En ese sentido, sostuvo que nadie puede obligarle a firmar ningún convenio. Según Costas, la Gobernación invierte 30% de su presupuesto en salud y paga más de 1.800 ítems en provincias y hospitales de tercer nivel, “sin recibir un solo peso del Gobierno que debe asumir esa competencia de acuerdo a ley”.

“Hay una deuda de más de 11 mil ítems para el departamento cruceño”, agregó.

Fuente: Erbol