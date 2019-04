Abuelos cuidan y mantienen a 14 de sus nietos; piden ayuda a la población

Santa Cruz.- Un amor que conmueve. Santa Callejas, de 61 años, es la abuela que a pesar de su condición económica ‘se las bate como puede’ junto a su esposo para atender y mantener a 14 nietos de sus nietos, quienes viven junto a ellos en una precaria vivienda hecha de calamina y postes de madera, en el barrio 27 de Septiembre del Plan Tres Mil.

La heroína abuela contó a Notivisión que en primera instancia se hizo cargo de sus 8 nietos, ya que la madre (quien era su hija) falleció producto de un cáncer en la matriz. Dijo que el padre de los menores, faltando dos meses para que su esposa perdiera la vida los abandonó y dejó sin aviso a sus 8 hijos al cuidado de ella.

“Se marchó y no volvió hasta la fecha, no conocemos dónde vive. Lo estamos buscando pero no lo podemos encontrar”, agregó.

Sumado a estos 8 menores indefensos, tanto la abuela como su esposo también se responsabilizaron de la crianza de 6 nietos más, porque su otra hija es madre soltera.

Siga las noticias de eju.tv por whatsapp

La pareja de ancianos están asentados en un área verde, cobijados en una precaria vivienda sin luz ni agua y alimentos básicos. Piden ayuda a las autoridades municipales y departamentales para que les puedan dotan de una casa y víveres..

“Los niños son mi vida, ellos van a crecer y me van a cuidar cuando yo sea viejita”, manifestó. Una de las vecinas del lugar, indicó que ambos abuelos trabajan para llevar el alimento a sus nietos, y lo realizan sin pedir algo a cambio.

Para cualquier ayuda podrán comunicarse a los siguientes números: 60895090 y 76682351.

Fuente: Red Uno