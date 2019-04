Acorralado por la crisis energética que no puede solucionar, el chavismo amenaza a Juan Guaidó

La AN es entonces el organismo que debería autorizar el allanamiento de la inmunidad de Guaidó, cosa que pretende ignorar el Tribunal Supremo. El autor de la polémica ponencia es Juan José Mendoza Jover, un ex diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y pieza clave de poder de la primera dama Cilia Adela Flores de Maduro, desde que ella presidía el parlamento. Fue juramentado por ella en diciembre del 2010 como miembro del TSJ, a pesar de no cumplir los requisitos mínimos exigidos a quienes concursan para Magistrados.