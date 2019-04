Alcalde de Villazón en un audio: “el MAS maneja la justicia, lo maneja todo”

El diputado Gonzalo Barrientos difundió un audio en el que se escucha, presuntamente, al alcalde del MAS en Villazón, Fernando Acho.

María Carballo / La Paz

l diputado de Demócratas, Gonzalo Barrientos, denunció que el alcalde del municipio potosino de Villazón, Fernando Acho (MAS), goza de la protección de la justicia, debido a un audio en el que se lo escucha, supuestamente a él, decir que el Movimiento Al Socialismo (MAS) lo controla todo.

“Es mi gestión, acá soy yo, o sea, es mi gestión, yo soy Fernando. El partido no existe, el MOP y si quieres que yo te lo hable en la cruda, mientras no me largue de la mano el presidente (Evo Morales) no me va a sacar nadie, porque así como lo veas y lo podamos odiar o no al MAS, el MAS maneja la justicia, maneja la Policía, maneja todo”, se oye en el audio difundido por el legislador.

Escucha las palabras del alcalde de Villazón, Fernando Acho, que se escuda en el presidente Evo Morales para no ser retirado de su cargo y ser protegido por la justicia.

arrientos recordó que Acho tiene tres imputaciones por falsificación de título de profesional; por falsificación de libreta de servicio militar y por falsedad material en su declaración jurada desde 2015.

“Lo sorprendente es que no hay acusación formal por parte de la Fiscalía. Nosotros presentaremos una Petición de Informe al Fiscal General del Estado. Debe ser el único caso en el que un alcalde tiene tres imputaciones y no hay acusación, por si fuera poco iniciaron procesos judiciales a los denunciantes por difamación”, aseveró el legislador.

