Amalia Pando se puso como meta reunir 20 mil dólares y en pocas horas pasó de la mitad

La periodista Amalia Pando inició un campaña de recolección de fondos para que su programa continúe. Tiene la meta de llegar a 20 mil dólares y recibe bastante apoyo

EL DEBER

La periodista Amalia Pando se puso como meta reunir 20 mil dólares para que su programa Cabildeo se sostenga al menos por 10 meses más y, en algunas horas, ha logrado juntar la mitad del dinero.

Tras quedarse sin espacio en radio Líder, de la Gobernación de La Paz, su única forma de salir al aire es por internet.

“Soy periodista hace más de cuatro décadas, pero en los últimos años, este Gobierno, al que no le gustan los periodistas, menos el periodismo de investigación y mucho menos las denuncias de corrupción, me han corrido de todos los medios en los que venía trabajando, fruto de esto me he tenido que atrincherar en el internet”, dice parte del video difundido por la comunicadora.

La comunicadora indicó que su equipo “está en el bando de la democracia”, pero “arrinconados”, detallando que su meta es recaudar 2.000 dólares al mes y 20.000 en 10 meses para seguir trabajando.

Sin embargo, la campaña está resultando mejor de lo que esperaba: si buscaba recaudar 2.000 dólares al mes, logró reunir más de 11.000 dólares en cuestión de horas.

Hasta el medio día del sábado había recaudado 11.814 dólares



Fuente: eldeber.com.bo