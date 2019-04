Apple está trabajando en un iPhone “compacto”

Los fabricantes de móviles siguen apostando por pantallas enormes, por márgenes prácticamente inexistentes, por cámaras ocultas, por pantallas flexibles… pero para muchas personas lo ideal sería que se enfocaran en tamaños más compactos, más portátiles, y parece que Apple les está escuchando.

Según un informe de DigiTimes, Apple planea lanzar un teléfono de 5.4 pulgadas en 2020, aunque aún no hay informe oficial.

Por lo visto tendremos tres tamaños diferentes con tecnología OLED: 5,42 pulgadas, 6,06 pulgadas y 6,67 pulgadas, pantallas creadas por Samsung o LG. Con estos números vemos un cambio importante en los tamaños ya definidos por la empresa, que cuenta con un iPhone de 5.8 pulgadas (el iPhone Xs), otro de 6,1 pulgadas (el iPhone XR) y otro de 6.5 pulgadas (los iPhone Xs Max). Apple reducirá así el tamaño de su móvil más pequeño y aumentará el del móvil más grande.

Hace ya tiempo que no vemos un iPhone pequeño en el mercado (desde el iPhone SE, lanzado en 2016), y parece que se están transformando en “gadgets raros” para coleccionistas, pero en realidad no es una idea tan descabellada. Mucha gente solo usa su móvil para consultar whatsapp y hacer y recibir llamadas, y estas personas no necesitan un teléfono con una cámara espectacular y una pantalla infinita, solo quieren algo pequeño, ligero y práctico y, si es posible, barato.

Esperemos que no sea únicamente Apple la que preste atención a esta demanda.

