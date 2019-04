Bagayeros inician bloqueos en la frontera de Bolivia con Argentina

Los bagayeros de la población de Bermejo iniciaron ayer medidas de presión en el paso Chalanas (puente hacia el vecino país), debido a que el Gobierno argentino no hizo ningún tipo de flexibilización en el plan Fronteras Seguras ni en la aplicación del nuevo régimen simplificado de importación que prohíbe el ingreso de mercadería ilegal.

Los bagayeros no descartan extender el bloqueo al Puente Internacional y otros puntos estratégicos. Piden al Gobierno nacional gestionar audiencias con sus similares de Argentina y mediar en el conflicto social y económico que causó en las últimas horas la implementación de un nuevo régimen de importaciones.

Según medios argentinos, el Ministerio de Seguridad de la Nación de este país envió unos 300 efectivos de Gendarmería a la frontera con la localidad de Aguas Blancas, además de decenas de vehículos antidisturbios ubicados en el acceso sur de Orán.

Lourdes Aldana, directora departamental de Migración de Bolivia, indicó que efectivamente las protestas continúan y que existe tensión en el sector a causa de la presencia de Gendarmería. Agregó que se reuniría en la noche con autoridades argentinas para conversar sobre el tema.

El Gobierno argentino implementa desde el pasado lunes 1 de abril un nuevo modelo de importaciones que convierte a los trabajadores de frontera (bagayeros) en microimportadores, que podrán cruzar la frontera sólo una vez al día, con un monto máximo de 500 dólares y establece un cupo diario para cada trabajador.

REQUISITOS PARA ENTRAR AL RÉGIMEN

Para poder ser parte del nuevo régimen simplificado, los bagayeros necesitan cumplir los siguientes requisitos:

1. No tener antecedentes

2. No tener infracciones aduaneras.

3. Inscribirse para exportar.

4. Ser comerciante (tener un negocio, rubro indistinto)

5. No ser monotributista.

6. Tener un seguro de caución de 30 mil pesos argentinos.

Los Tiempos