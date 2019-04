Bicicross: Quintanilla suma roce internacional

El bicicrosista nacional Jaime Quintanilla participó del 1er y 2do round de la Copa Internacional de San Juan en Argentina este fin de semana, prueba que le sirvió para ganar más roce con miras a su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El boliviano llegó hasta las semifinales el sábado, mientras que el domingo tuvo una dura caída que no le permitió continuar en la prueba. “Fue muy fuerte el nivel en Argentina. Quedé en noveno lugar el sábado en la general, en las semifinales acabé quinto y eso me dejó fuera de la final. El domingo tuve una caída y ahí terminé mi participación en San Juan”, dijo Quintanilla. “En dos semanas competiré en el campeonato nacional en el país, que también me servirá para sumar puntos”, agregó el ciclista. El atleta se mantiene en el 45vo puesto del ranking mundial de BMX.

Fuente: El Día

