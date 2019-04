Cochabamba: Fiscalía pide no especular sobre el ataque del rottweiler

Cinthia Prado, la fiscal asignada al caso de la niña Fernanda (5), manifestó que aún no se pudo confirmar que la muerte de la menor se dio por la mordedura del rottweiler; pero sí por un can, por lo que pidió a Zoonosis y activistas no caer en especulaciones sin fondo científico.

El dato que maneja la Fiscalía está basado en las pruebas de la autopsia que estableció que la muerte de la niña se dio a causa de un shock hipovolémico por hemorragia externas y lesiones causadas por mordedura canina. “Mientras no contemos con mayores resultados, es lo que tenemos. A manera que avance la investigación puede cambiar esta figura”, aclaró.

También continúan las pericias biológicas y criminalísticas en el lugar del hecho y a los involucrados.

Prado aseguró que la Fiscalía no considera el sacrificio del rottweiler y pidió a las instituciones de protección a los animales actuar con seriedad y dejar al Ministerio Público realizar su investigación.

En los exámenes realizados en el Centro de Zoonosis de la Alcaldía, no se hallaron manchas de sangre, ni tejido humano entre los dientes del can. El animal es dócil y amigable según reportó el director, Javier Rodríguez. Prado aseguró que estas afirmaciones se deben acreditar científicamente y con personal experto.

Siga las noticias de eju.tv por whatsapp

Los canes permanecen en observación.

Finalmente la fiscal pidió tiempo para conseguir los resultados de las pesquisas. “Vamos a pedir a los vecinos que puedan colaborar necesitamos contar con elementos sólidos, declaraciones, exámenes, tenemos que munirnos de mayores elementos, no podemos dar esta versión por cierta”, manifestó sobre las delaraciones de la madre que permanece con medidas sustitutivas.

Fernanda murió en su casa presuntamente por las mordeduras de su rottweiler. En la vivienda habitaban otros tres perros, no se descarta que estos sean los responsables del ataque a la menor.

Fuente: Bolivisión, Los Tiempos