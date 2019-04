DGAC sobre uso de drones: no podrán volar por las noches y deben mantenerse alejados de aeropuertos y helipuertos

La Paz / 05 de abril (Urgentebo).- Sergio Aguirre, especialista RPA de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), dio a conocer este viernes que se normará el uso de drones. Adelantó que el reglamento prohibirá que los vehículos aéreos no tripulados operen por las noches y deberán mantenerse alejados a 9 kilómetros de aeropuertos y a 2 kilometros de helipuertos; para estos dos puntos no habrá ninguna excepción a la regla.

“Hay algunas reglas que no se pueden romper, ejemplo de esto es que no va a haber operaciones nocturnas y en todo momento mantenerse alejado 9 kilómetros de aeropuertos y 2 kilómetros de helipuertos, esto viene a cabo porque sabemos hay helicópteros, particularmente el helicóptero Presidencial, que está volando constantemente en el centro de la ciudad de La Paz, y tener un incidente o cualquier acercamiento con una nave no tripulada es un riesgo muy grande”, declaró a Urgentebo.

Además, Aguirre detalló que el precepto establecerá que los drones no podrán volar sobre construcciones, en concentraciones de gran cantidad personas, eventos deportivos y manifestaciones. Sin embargó aclaró habrá varias desviaciones de la norma que hará posible hacer operaciones en los aspectos mencionados siempre que se notifique a la DGAC.

El funcionario dijo que para ello, los propietarios y pilotos de los drones, deberán registrarse en el página web de la institución estatal, luego de ellos recibirán un número que deberá ser puesto en un lugar visible del aparato.

“Pasada esta etapa pueden enviar las notificaciones a los correos respectivos de la DGAC, que van a estar en la página web, para poder realizar las operaciones con total normalidad, siempre y cuando manden mínimamente con 24 horas de anticipación”, acotó.

