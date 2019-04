Diego Zamora quedó fuera por un desgarro en Guabirá

El arquero tarijeño será baja en el partido ante Nacional Potosí que se disputará este miércoles (20:30)

Para fortuna del arquero de Guabirá, Diego Zamora, la lesión que sufrió en el triunfo (2-1) sobre Real Potosí el domingo, no es grave, aunque se trata de un desgarro en el gemelo interno izquierdo.

Por los signos de dolor que sentía el guardameta cuando abandonó la cancha de la Caldera se temía lo peor; pero luego de los estudios que se le realizaron se descartó una rotura de ligamento aquiliano.

Según el médico del plantel azucarero, Mario Ribera, el desgarro de Zamora es de siete centímetros por lo que su recuperación demandará unos diez días.

Quiere decir que el arquero se perderá la visita de mañana (20:30) a Nacional Potosí en la Villa Imperial, por la fecha 15 del torneo Apertura, y tampoco jugará contra Oriente Petrolero este domingo (17:15) en la Caldera.

Zamora contó que tras el salto que hizo para apoderarse del balón sintió una rotura, “fue como si me hubiesen tirado con una piedra”, y aunque su caso no es muy grave lamenta no poder jugar, “justo cuando estaba agarrando ritmo”.

El arquero afirmó que se someterá a nuevos estudios para precisar el tiempo de su recuperación.

