¡Dip Víctor Borda (MAS) cree q los gringos impusieron el art 168 de la CPE! El NO a otra r…

¡Dip Víctor Borda (MAS) cree q los gringos impusieron el art 168 de la CPE!

El NO a otra repostulación no es imposición gringa sino la voluntad de Bolivia expresada en dos referendos constitucionales, 2009 y 2016 (21F). El prevaricato del TCP no anula el 168 CPE.

¡Viva el 21F!





Fuente: Víctor Hugo Cárdenas por Víctor Hugo Cárdenas



