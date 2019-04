Diputado considera que la población no permitirá que el Gobierno “quiebre” empresas de Tarija

El diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Edgar Rendón ha explicado que se tenía planificada una sesión para conocer la situación actual de la Empresa Tarijeña de Gas (Emtagas) tras la intervención del Gobierno Nacional a las oficinas del Chaco y tras el traspaso de competencias a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), pero esta lastimosamente no ha podido ser realizada por falta de quorum.

“Hemos sido convocados a una sesión de brigada el día de hoy para tocar varios temas, había una agenda sobrecargada pero uno de los puntos más importantes era el tema de Emtagas, estaba invitado el gerente de Emtagas para prestar un informe sobre los sucesos que se han dado, se sabe que la empresa departamental de gas ha sido descuartizada y lamentablemente en un afán netamente electoralista ha tomado el control Yacimientos”, ha mencionado.

En este sentido, ha lamentado que la falta de quorum haya sido el motivo por el cual no se haya realizado esta sesión ya que al intervenir Emtagas también se está afectando a todas las empresas departamentales.

“Lamentablemente la sesión no ha sido llevada a cabo con normalidad porque no existía el quorum suficiente, queremos que expliquen varias problemáticas, primero el peligro que se cierne sobre las empresas departamentales porque no solamente se trata de Emtagas se trata de también de Setar (Servicios Eléctricos de Tarija) y no solamente se trata de tomar el Chaco sino de tomar el departamento de Tarija”, ha explicado.

Por lo que ha manifestado que la propia población va a ser la que no va a permitir que el Movimiento Al Socialismo (MAS) intente quebrar a las empresas departamentales con “fines electoralistas”, ya que incluso la intervención de Emtagas se hizo con una resolución sin ninguna facultad legal.

“Las empresas departamentales van a desaparecer y en la corriente del MAS de ganar las elecciones en octubre del 2019 van a hacer cualquier cosa por quebrar las empresas departamentales con afán electoralista, lo que no se están dando cuenta es que la situación se de al revés porque la gente no va a aceptar que se descuarticen las empresas departamentales, no va a aceptar que con afanes netamente electoralistas se tomen decisiones incluso ilegales”.

Fuente: http://lavozdetarija.com