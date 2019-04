Diputado Dorado: “Gobierno y Federación de Petroleros encubre corrupción sindical”

El diputado Luis Felipe Dorado denunció que el Gobierno y la Federación de trabajadores Petroleros encubren la corrupción sindical de la estatal petrolera que tiene en sus filas a dirigentes que están 14 años aferrados al fuero sindical y con jugosos salarios.

En conferencia de prensa el legislador denunció que en el Congreso de trabajadores Petroleros que se realizó en Cobija del 14 al 16 de marzo fue el mismo vicepresidente Alvaro García y algunos trabajadores que reeligieron a José Domingo Vásquez, Rolando Borda y Marcos Melgarejo firmando el “Pacto por la corrupción sindical”.

Dorado recordó que José Domingo Vásquez es sospechoso de haber manejado 20 millones de bolivianos de aportes sindicales que nunca transparento en sus 14 años de gestión, además que protegió con el fuero a dirigentes acusados de corrupción.

En el caso de Rolando Borda dijo que para no ser encarcelado por uso indebido de bienes del Estado puso en evidencia que no hay nacionalización de YPFB y por tanto no es funcionario público. Tampoco cumplió con su palabra de pedir que se levante su secreto bancario tras ser acusado de haber recibido dinero de YPFB AVIACION para su campaña electoral como candidato a la Gobernación por Santa Cruz.

En el caso de Marcos Melgarejo tiene un proceso por usar un vehículo de YPFB e irse a un motel y para evitarse un proceso dijo que YPFB Aviación no es nacionalizada y que el no es funcionario público. Recibió en su cuenta personal 142 mil bolivianos de YPFB Aviación para la campaña de Rolando Borda.

Por todo ello emplaza al Ministerio de Justicia iniciar los procesos correspondientes contra estos dirigentes, al Ministerio de Trabajo que no reconozca las dirigencias que sólo fueron avaladas por un grupo de personas y a la directora de la UIF que cumpla su palabra de investigar las cuentas a sólo denuncia o indicios de corrupción.

Fuente: Prensa Brigada Parlamentaria