El 16 de abril definen el tema de los convocados

Eduardo Villegas expresó su molestia sobre los clubes que no prestaron a sus jugadores para el microciclo de selección boliviana Sub 23. El entrenador indicó que si esto continúa de la misma manera será mejor no convocarlos más. Por otro lado, el vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Robert Blanco, a través de una llamada telefónica con El Día, indicó que este tema se tratará en la reunión que está programada para el 16 de abril en la ciudad de Santa Cruz.

Definirán el tema. Robert Blanco comprende la molestia del entrenador Villegas, “todos queremos que nuestra selección marche bien porque tenemos que crecer, y si otras personas se oponen al proceso será difícil mejorar y conseguir objetivos”, dijo Blanco, que además, indicó que el tema se definirá en la reunión que tienen pactada con los 14 clubes de la División Profesional, “ese día trataremos el tema, porque esta situación nos incomoda a todos. Los equipos tienen que comprender que el próximo mundial tendrá más cupos, y esa oportunidad no tenemos que desperdiciarla”, agregó el directivo.

Fuente: eldia.com.bo