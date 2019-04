El consejo del millón de dólares de Richard Branson para tener éxito

Richard Branson.

Ser millonario es un trabajo a tiempo completo y todos los que han coronado la cima tienen la cualidad de ser un poco excéntricos. Elon Musk quiere convertirse en un cyborg que luche contra la Inteligencia Artificial y Mark Zuckerberg cocina sus propios corderos, matándolos él, a pesar de considerarse “vegetariano”. Pero, más allá de esas pequeñas y curiosas anécdotas, todos tienen formas de actuar muy parecidas que les han brindado éxito.

Dejando a un lado que viven en casas muy por debajo de su nivel adquisitivo o que no temen arriesgarse, Richard Branson se ha atrevido a aportar otra clave definitiva para conseguir el triunfo. Y es mucho más simple y al alcance de cualquiera. El multimillonario inglés confesó que no habría podido construir Virgin sin la inestimable ayuda de un… simple cuaderno, el cual lleva consigo donde quiera que vaya. ¿Te ha resultado un chasco? Al menos es fácil de emular.

Llevar un cuaderno donde apuntar tus planes es una buena idea para llegar al éxito, incluso se enseña en las escuelas de negocio

Siga las noticias de eju.tv por whatsapp

Y no es el único que lo hace, aparentemente. En una entrevista, el magnate griego Aristóteles Onassis dijo: “Lleva contigo siempre un cuaderno. Anótalo todo. ¡Es una lección de un millón de dólares que no le enseñan en la escuela de negocios!”. No es la primera vez que Branson comenta que apunta aquello que pasa por su mente, en su blog también aseguró que hace muchas listas. “Todos los días trabajo sobre ellas y a medida que voy realizando cada propuesta pongo tics al lado, así mis planes avanzan”, indicó. “Por supuesto, establezco planes a largo plazo, qué querré hacer en 2020, en 2050″.

El emprendedor multimillonario también asegura que usa no uno, sino cientos de cuadernos al año, pero siempre en papel porque son más efectivos que las listas digitales. ‘Business Insider‘ se ha atrevido a hacer otra pequeña lista (emulando, quizá, al creador de Virgin) para establecer las pautas que hacen que los exitosos lleguen a lo más alto.

Cuentan en minutos, no en horas

¿Por qué es tan importante el cuaderno? En primer lugar, las personas exitosas no se centran en semanas, días o incluso horas, sino en minutos. El dinero puede perderse y volver a ganarse, pero el tiempo empleado nunca puede recuperarse. La gimnasta olímpica Shannon Miller ya dio un consejo en su día: “Debes dominar tus minutos para dominar tu vida. Hasta el día de hoy, mantengo un programa que es casi minuto a minuto”. Con una agenda así es normal tener que apuntar las cosas en papel.

Son asertivos y delegan

Muchos jefes tienen un problema grave: no saben delegar en sus subordinados, por lo que al final acaban teniendo que decir “sí” a casi todo. No es el caso de los millonarios exitosos. El inversor estadounidense Warren Buffett dijo una vez: “La diferencia entre quienes no tienen grandes fortunas y la gente muy exitosa es que estos últimos dicen “no” a casi todo”. Volvemos a los minutos, solo hay 1.440 al día, no se pueden malgastar.

Siguen el principio de Pareto

Establece que el 20% de la lo que entra o se invierte es responsable del 80% de los resultados obtenidos. Dicho de otra manera, el 80% de las consecuencias se derivan de 20% de las causas. Las personas ultraproductivas saben qué actividades generan los mejores resultados, el camino hacia el éxito. por tanto, pasa por hacer exclusivamente lo que sabes que te reportará un beneficio.

No tienen tareas pendientes

Branson asegura que tiene una lista de planes a largo plazo, pero no habla de tareas pendientes porque el problema de estas es que siempre parecen quedarse en ‘stand by’. Según informa ‘Business Insider’, solo el 41% de los elementos en las listas de estas tareas se hacen. Lo que no se termina conduce al estrés y al insomnio debido al efecto Zeigarnik, que, en esencia, significa que las tareas incompletas permanecerán en tu mente hasta que las termines. Las personas altamente productivas ponen todo en su calendario y luego trabajan y viven de acuerdo con ese calendario.

Se centran en una sola cosa

A veces es complicado, especialmente si tienes muchas ideas en ebullición que quieres que salgan a la luz. Las personas ultraproductivas saben cuál es su “tarea más importante” y trabajan en ello una o dos horas cada mañana, sin interrupciones. Primero debes establecer cuál de todas tus ideas es la que te encaminará al éxito y, después, no flaquear. La perseverancia es vital para llegar a lo más alto.

Fuente: elconfidencial.com