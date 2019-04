El Monumental no estaría entre los estadios para la Copa América 2020

Empezaron a circular los estadios que propondría la AFA a la Conmebol para ser sede del torneo de Selecciones.

Central FOX Argentina y Colombia aspiran a organizar la Copa América de 2020 y se dieron a conocer las posibles sedes que presentaría la AFA con una sorpresa: no estaría el estadio Monumental.

De acuerdo a la información de Renato Della Paolera en Central FOX habría dos estadios de Buenos Aires (La Bombonera y el Cilindro de Avellaneda), el Mario Kempes de Córdoba, el Malvinas Argentina de Mendoza y el nuevo estadio de Santiago del Estero.

El periodista expresó: “Intenté averiguar motivos pero todavía nadie se explaya en cuales son los argumentos para que no esté el Monumental. Lo cierto es que en la últimas Eliminatorias terminó siendo el estadio de Boca el utilizado por la Selección Argentina. Pero también me dijeron que hay que tener cautela en relación a la definición que puede tener la sede de la Copa América porque todavía no hay ninguna confirmación. Lo que debe hacer la AFA es proponer sedes siempre y cuando Argentina sea elegida junto a Colombia”.

