El príncipe de Malasia se casa con una niñera sueca

El príncipe Tengku Muhammad Faiz Petra y su prometida, Sofie Louise Johansson, en sus retratos oficiales proporcionados por palacio

Tras la boda y abdicación del anterior rey por su contraer matrimonio con una ex Miss Moscú, ahora su hermano pequeño celebra su boda con una ‘au pair’

Los culebrones monárquicos suelen estar a la orden del día en Europa, pero el pasado noviembre el foco de atención mediático de la realeza se trasladó hasta Asia. En concreto a Malasia, donde el sultán del país, Mohamed V de Kelantan, se casó con una ex Miss Moscú en un gesto tan poco habitual y que causó tal revuelo que el monarca se vio obligado a abdicar del trono un mes después de hacerse público el enlace. Una situación que ahora se repite en la familia, aunque esta vez parece que con consecuencias menos trascendentales.

Ahora la boda es la del príncipe Tengku Muhammad Faiz Petra, de 45 años, y precisamente hermano menor del anterior sultán. Los fastos se celebrarán el próximo viernes 19 de abril a puerta cerrada en Keta Bharu, capital de Kelantan y al noreste del país, y tendrán aproximadamente 300 invitados. Y, de nuevo, la novia será la estrella. La futura esposa del príncipe es la sueca de 33 años Sofie Louise Johansson.

Johansson y Tengku Muhammad Faiz se conocieron en Inglaterra, cuando ella trabajaba como au pair tras acabar su formación y él estudiaba en el país, según ha contado el diario sueco Expressen. Además de ese dato, no hay más información acerca de la futura esposa del heredero. Él, por su parte, cursó estudios de Historia en la prestigiosa London School of Economics, así como de Ciencias Políticas en el University College of London. Una educación similar a la de su hermano mayor, que estudió en Oxford y que, según la prensa local, no se perderá las nupcias, a las que acudirá con su esposa, Oksana Voevodina.

Kelantan es un estado muy religioso, entre los de mayor tradición islámica del país, por lo que es más que probable que Johansson se convierta al Islam antes de contraer matrimonio con el príncipe.”Su Alteza ruega que el pueblo rece por que su matrimonio se celebre sin contratiempos y reciba las bendiciones de Alá desde el paraíso”, ha dado a conocer el jefe de ceremonias del palacio de Kelantan, Tengku Mohamed Faziharudean Tengku Feissal, en una conferencia de prensa el pasado sábado, según recoge el medio digital Asia One.

Tras el revuelo mediático de los últimos meses a causa de las nupcias del anterior sultán, los novios buscan una boda de perfil bajo, sin demasiados invitados y en la que los regalos se donen “a orfanatos, residencias de ancianos y ONG como la Media Luna Roja de Malasia”, han dicho fuentes oficiales y ha recogido la agencia de noticias local, Bernama. La ceremonia se prevé poco multitudinaria, aunque es posible que el príncipe, como ha comunicado el palacio, luego quiera dar a conocer en sociedad a su flamante esposa.

