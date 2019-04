Empresarios califican de “imprudente” propuesta salarial de la COB

REACCIONES DE EMPRESARIOS PRIVADOS DE BOLIVIA ANTE EL PEDIDO DE AUMENTO DE 12% PARA EL SALARIO BÁSICO Y DE 10% PARA EL MÍNIMO.

Gerente general de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Javier Hinojosa. FOTO: LA VOZ DE TARIJA

La Paz, ANF.- El gerente general de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Javier Hinojosa, calificó de imprudente la propuesta salarial de la Central Obrera Boliviana (COB) porque, según dijo, no guarda relación con ningún indicador de la economía del país.

“Haciendo un análisis vinculado a la economía, un 12% es una cifra que no tiene relación con nada, esto impacta negativamente (a las unidades productivas), es algo que no puede ser (…), qué imprudencia, me parece que es una decisión imprudente”, apuntó a RTP.

El jueves, un ampliado nacional de la COB determinó pedir al Gobierno un incremento salarial del 10% al mínimo nacional y 12% para el haber básico. Este pedido supera el sugerido por los empresarios de 2% al haber básico y 0% al salario mínimo nacional.

