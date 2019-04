Erwin Sánchez: “Tengo un grupo bajoneado, pero lo vamos a levantar”

El DT de la academia resaltó la entrega de sus jugadores, a pesar de la derrota que sufrieron a manos de Nacional Potosí este domingo

Consciente de que el golpe que recibieron fue duro, el DT de Blooming, Erwin Sánchez, aseguró que su grupo se levantará después de perder por 0-1 frente a Nacional Potosí que es un rival directo en la lucha por el título del torneo Apertura 2019. Además, de manera indirecta, cuestionó el arbitraje porque durante los 90 minutos se vio una inclinación de Alejandro Mancilla en contra de sus dirigidos.

‘Platiní’ aseguró que su plantel entrega todo durante la semana para sacar un buen resultado, pero que fueron superados “numéricamente” en todo el encuentro. “Tengo un grupo bajoneado, pero lo vamos a levantar”, remarcó el técnico de la academia que ponderó el esfuerzo de sus jugadores que hoy no pudieron encontrar el camino para revertir el resultado adverso.

“Al que lo da todo, no se le puede exigir más”, resaltó Sánchez que ‘se mordió’ la lengua para no declarar lo que pensaba, pero sí lanzó algunas frases para ser interpretadas. En todo momento dejó claro que la actuación de Mancilla no fue la correcta y sentenció con que “no me gustaría ganar como lo hizo Nacional”.

