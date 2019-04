Estudio: De 100 peticiones al Gobierno, sólo el 30% tuvo respuestas “útiles”

De 100 Peticiones de Informe Escrito (PIE), sobre contratos de préstamo y financiamiento externo, el 30% contiene respuestas útiles, con documentación de respaldo, según el informe que realizó la diputada Jimena Costa.

La legisladora explicó que desde 2017, amparada en el artículo 158 de la Constitución, que otorga a los legisladores la atribución de fiscalizar, realizó 100 PIE, de las cuales le respondieron 96.

Del total, una corresponde a la Gobernación de Santa Cruz y otra, al Gobierno Municipal de El Alto. Es decir, que el Órgano Ejecutivo envió 94 peticiones.

La legisladora comentó que no recibió, hasta la fecha, respuesta a cuatro peticiones.

Costa señaló que “es preocupante” la situación, pues ninguna de las peticiones llegó en el plazo que establece la norma (10 días) y mencionó que una gran mayoría de las respuestas no son satisfactorias ni tienen el respaldo documental, como solicitó.

De acuerdo con el informe que realizó la legisladora, sólo el 29,7% de las respuestas tiene información completa, útil y con respaldo documental. Costa subrayó que las PIE le fueron remitidas fuera del tiempo que estipula la norma.

“La mayoría de las respuestas no tienen utilidad, porque no responden lo que se ha pedido. Por ejemplo, solicitamos detalles del proceso de licitación de un determinado caso, pero nos responden: ‘remítase al decreto número tantos’. Revisamos la norma y en el decreto no está nada de lo que solicitamos para hacer seguimiento”, señaló Costa.

Dificultades

Una de las “grandes dificultades” que detectó Costa es el incumplimiento de plazos. La legisladora explicó que desde que se solicita un PIE, en la Cámara de Diputados, hasta que se deriva el cuestionario al Ministerio de la Presidencia, entidad que a su vez remite las interrogantes a los ministerios, transcurren al menos 60 días hábiles.

“Sólo existe un 15% de las PIE que sale en menos de 10 días hábiles”, señaló Costa, quien explicó que una vez que la petición llega al Ministerio de la Presidencia, pueden pasar hasta 40 días hábiles hasta que la PIE sea remitida al ministerio que debe de responder las interrogantes.

Una vez que la PIE es respondida por un ministerio, llega a la Cámara de Diputados a través del Ministerio de la Presidencia. Esta entidad demora en remitir la información al Legislativo entre 51 y 90 días. “La mayoría de las peticiones tardan en llegar entre 190 y más de 200 días hábiles”, dijo Costa.

Otro de los obstáculos que tuvo que afrontar Costa -relata en su informe- fue el accionar de funcionarios del oficialismo.

“Probablemente se dieron cuenta de lo que estaba haciendo, y aunque ninguna norma les da atribuciones a los funcionarios de la Cámara para fiscalizar el trabajo de fiscalización de los diputados se hicieron más lentos los procesos”, manifestó.

Los procedimientos

Trámite Un legislador, para solicitar un PIE, debe seguir varios pasos. En un breve resumen, la solicitud de PIE se hace a Secretaría General de Diputados, que se encarga de dar el “visto bueno”. De ser aceptada, se la remite la Presidencia de la Cámara. Luego, Presidencia de Diputados remite el PIE al Ministerio de la Presidencia, con una nota dirigida al Presidente. El Ministerio de la Presidencia envía la petición al ministerio correspondiente, el cual recibe la PIE y tiene 10 días hábiles para responder. Las respuestas nuevamente van a Presidencia, que las envía a Presidencia de Diputados y ésta las entrega al peticionario.

