Evo dice que Turquía quiere implementar el modelo educativo de Bolivia

El presidente Evo Morales. | ABI

El presidente Evo Morales dijo hoy que Turquía quiere conocer e implementar el modelo educativo de Bolivia.

“Estaba en Turquía la semana pasada y el Ministro de Educación de ese país me estaba esperando en el aeropuerto, estaba informado sobre la políticas educativas (de Bolivia), nuestro programa sociocomunitario. Me ha pedido si no teníamos el programa en inglés, no lo llevamos, ahí me he aplazado, pero rápidamente nos comunicamos con el Ministro de Educación y ya lo habrá enviado”, expresó.

Dijo que “quieren conocer e implementar el modelo educativo en Turquía porque es sociocomunitario y se sorprenden”, durante un acto en Tacopaya.

Morales entregó hoy un coliseo para 2.500 personas en ese municipio cochabambino. La obra demandó una inversión de más de cuatro millones de bolivianos financiados por el programa “Bolivia cambia, Evo cumple”.

El mandatario boliviano visitó Ankara, en Turquía, tras participar en el noveno foro de inversiones en Dubái, donde expuso el modelo económico boliviano.

En la oportunidad, ambos países fortalecieron sus relaciones en defensa, energía y otras áreas. Se prevé que desde el primer trimestre de 2020 llegarán al país vuelos directos de Turquía.

Fuente: Los Tiempos