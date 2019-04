Falta condiciones para el VAR, la capacitación arbitral y la tecnología son los inconvenientes

La FBF, Marcelo Claure y Mediapro están citados a una reunión para el 16 de abril. Algunos consideran que esto no es la solución al tema arbitral.





Ref. Fotografia: El VAR fue utilizado en el Mundial de Rusia 2018. Tuvo una evaluación de 95% de efectividad

Mejorar el tema arbitral en el fútbol boliviano es la consigna para la implementación del videoarbitraje VAR (video assistant referee, árbitro asistente de video). Hace algunos días el empresario Marcelo Claure ofreció a la Federación Boliviana de Fútbol hacerse cargo con los gastos para que esto se dé, la respuesta del presidente de la FBF, César Salinas, fue inmediata aceptando el ofrecimiento. Sin embargo, para que esto sea posible tendrá que pasar al menos 1 año debido a las falencias que existe en el fútbol nacional. La empresa Mediapro con experiencia en el tema, será la encargada de guiar los detalles en la reunión del 16 de abril. Para algunos, el arbitraje no se solucionará con la instauración del VAR, argumentan que hay otros factores que se deben priorizar.

No hay condiciones, pero se puede. El gerente de la empresa Mediapro, Claudio Martins, que tiene experiencia en el tema del VAR, indica que Bolivia tiene algunas falencias que le impiden asentar el videoarbitraje, pero que se puede dar en 1 año si cumplen con los procesos. “El 16 de abril nos presentaremos en la reunión para dar los detalles del funcionamiento del VAR, los costos, y cómo se debe manejar. El proceso para que esto sea posible es un poco largo, lo principal de todo es que los árbitros se capaciten de la mejor manera, yo estimo que tiene que ser 1 año”, dijo Martins a través de un contacto telefónico con El Día.

Sobre el sistema de trabajo: “Bolivia no puede utilizar el VAR centralizado como en España, porque aquí falta infraestructura y no cuentan con una fibra óptica que le permita tener un buen internet”, agregó, haciendo mención a la liga española donde el VAR se maneja desde un solo sector, y no como en otros países en cada escenario.

“Aclarar que no hay que instalar más cámaras en los escenarios, porque la empresa que tiene los derechos de transmisión colaboran con las imágenes. Lo recomendable aquí en Bolivia sería que se utilicen unidades móviles en los estadios”, finalizó Claudio Martins.

Admite errores en el arbitraje. El presidente de la Comisión Nacional de Árbitros de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Pedro Saucedo, admite que hay errores en el trabajo de los colegiados y que la llegada del VAR es necesaria para mejorar esta imagen, “es una ayuda tecnológica para el arbitraje del fútbol boliviano, algo que está por todo el fútbol internacional y esperamos que se pueda dar en Bolivia”, dijo Saucedo, que en sus tiempos de árbitro portó la insignia FIFA. Él, también comentó que hay material humano para asumir esta incursión, y espera contar con la colaboración del árbitro FIFA, Gery Vargas, para que puedan trabajar en el tema de la capacitación, “tenemos material humano, solo estamos esperando que el señor Gery Vargas (árbitro) se desocupe de sus múltiples compromisos que tiene a nivel internacional para empezar a capacitar a los demás árbitros, porque son cuatro asistentes que tienen que estar presentes, a parte del árbitro central y sus colaboradores”, agregó Pedro Saucedo.

Cree que el VAR no es la solución. El exárbitro, Hebert Aguilera, considera que no es el tiempo para implementar el videoarbitraje. “Sería bueno que llegue el VAR a Bolivia, pero no en estas circunstancias que está ahora, hoy se tiene que pensar en fortificar y formar árbitros, algo que no se está haciendo, y lo que se quiere es tapar el sol con un dedo, la venida del VAR no es la solución al problema arbitral, con la falta de preparación que tienen los árbitros esto no se va a solucionar”, indicó Hebert Aguilera, que recientemente fue destituido de la Comisión Nacional de Árbitros.

“Yo creo que los árbitros deberían prepararse para asumir este reto en el segundo campeonato del 2020, siempre y cuando se dé lo del VAR”, aseveró Aguilera.

Solo por Twitter saben de Claure. El vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Robert Blanco, aseguró que aparte del mensaje enviado por Marcelo Claure a través de Twitter, no se han comunicado por otra vía. “Esperamos contar con la presencia de Claure y escuche a la empresa Mediapro que es la encargada del VAR. Solamente lo que escribió ha sido la comunicación que hemos tenido con él, por eso le hemos enviado una carta formal y depende de lo que conteste se va hablar con él”, indicó Robert Blanco.

La cita para hablar sobre el tema del VAR entre la FBF, Marcelo Claure y la empresa Mediapro, está pactada para el martes 16 de abril en el Consejo de la División Profesional a realizarse en la ciudad de Santa Cruz.

El tiempo y los costos que significará incursionar el videoarbitraje en el fútbol boliviano, serán determinantes para que se pueda lograr este objetivo tecnológico.

Mediapro implementará el var en el fútbol chileno

Mediapro es un grupo líder en el sector audiovisual europeo, único en integración de contenidos, producción y distribución audiovisual. Tiene 56 oficinas en 36 países. Ellos ya implementaron el VAR en Portugal, España, México, Emiratos Árabes y Grecia, y acaban de cerrar con el fútbol de Chile.

Además, desde el 2017 que Mediapro trabaja con la Conmebol, asistiéndolos en diferentes torneos internacionales: Copa Libertadores de América, Copa Sudamericana, La Recopa y estarán presentes en la Copa América Brasil 2019.

Mediapro no vende equipos, es una empresa de servicios que está certificada por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).

En Bolivia, ya hay operadores de VAR desde el pasado año.

Ellos expondrán a la Federación Boliviana de Fútbol los sistemas de cómo se maneja del videoarbitraje. Además, presentarán los diferentes costos que varían dependiendo del modelo.

Arbitraje

Aguilera denuncia irregularidades

Pedro Saucedo, que está asistido por Javier Bustillos (La Paz) y Epifanio Terrazas (Cochabamba) en la Comisión Nacional de Árbitros de la Federación Boliviana de Fútbol, sustituyó a Hebert Aguilera, cuya labor fue supuestamente observada por la dirigencia de la Federación y por los clubes de la División Profesional. Aguilera indicó que desconoce el motivo del por qué fue destituido del cargo, y aseguró que hay dirigentes que impiden realizar una buena labor a la que no le dan condiciones necesarias.

No le dieron argumentos y lo destituyeron. “No me argumentaron nada, habría que preguntarle a ellos, a la dirigencia, porque yo no entiendo todavía por qué me sacaron. Lamentablemente el manoseo de las personas está a la orden del día y ellos tomaron la decisión. Ellos (dirigentes) siempre están recusando a los árbitros y obstaculizando el trabajo que realizamos, entonces así no se puede avanzar, yo creo que la Comisión debe ser autónoma en todos los aspectos y ahí demostrar si el que está a la cabeza de la comisión está en las condiciones y la capacidad para poder trabajar, pero lamentablemente la dirigencia no deja cumplir con la labor, así no se puede avanzar”, indicó Aguilera.

No hay condiciones para los árbitros. “La solución para que mejore el arbitraje es que dejen trabajar a las comisiones, el problema está en el tema estructural, lamentablemente siempre están encima, en vez de apoyar a los árbitros ayudan a los dirigentes de los clubes, y así no podemos avanzar, ya estamos en el fondo, no podemos hundirnos más. Somos el único país que dirigimos sin intercomunicadores, desde el año pasado solicitamos y hasta ahora no llegan, entonces no hay condiciones”, finalizó Hebert Aguilera.

“Solo lo que escribió (en Twitter) ha sido la comunicación con Claure

Le hemos enviado una carta y esperamos su respuesta”

Robert Blanco

Vicepresidente de la FBF

“Los árbitros se deben capacitar al menos 1 año antes del VAR. Lo recomendable en Bolivia es que se utilicen unidades móviles”

Claudio Martins

Gerente de Mediapr

“Es una ayuda tecnológica para el fútbol boliviano

Esperamos la colaboración del árbitro Gery Vargas para la capacitación”

Pedro Saucedo

Presidente de la Comisión Nacional de Árbitros

“La venida del VAR no es la solución al problema árbitral

Mientras haya manoseo de los dirigentes en el arbitraje nada va a cambiar”

Hebert Aguilera

Exárbitro del Fútbol Boliviano

