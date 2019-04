FBF espera informes de las selecciones menores en los sudamericanos

El vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Marcos Rodríguez, señaló que el Comité Ejecutivo está a la espera de los informes que dé el cuerpo técnico de las selecciones menores sobre la participación que tuvieron en los campeonatos sudamericanos de las categorías sub-17 y sub-20.

“Ya habíamos pedido informe de la sub-20 anteriormente, ahora lo haremos de la sub-17. Lamentablemente, el profesor Sixto Vizuete ha tenido un percance y no estuvo en el Sudamericano de esta última categoría (en Perú). Esperaremos que se reponga para los informes necesarios, pero ya hemos adelantado para ambas categorías”, sostuvo el dirigente.

En dos participaciones internacionales, entre las dos selecciones sólo sumaron un punto. El empate lo consiguió la selección sub-20 ante Chile, en la primera jornada del torneo que se disputó en territorio chileno.

Siga las noticias de eju.tv por whatsapp

Por otra parte, el combinado sub-17, que terminó su participación en el Sudamericano, no logró sumar puntos y quedó eliminado con la mayor diferencia de goles en el certamen.

“Para mí, cuando las cosas no salen, es un fracaso. El fracaso deportivo es lo que te mide, no se puede hablar de evolución cuando no se pudo conseguir ni un punto en una categoría y un punto en la otra. Creo que algo está pasando, y, bueno, eso lo trataremos internamente hablando con el entrenador, luego de que tengamos el informe, porque cuando llegó nos pidió que lo dejemos trabajar, porque el proyecto no es a mediano, sino a largo plazo”, explicó el dirigente.

De acuerdo a lo que tiene planificado el cuerpo técnico de las selecciones menores, la intención es continuar con el trabajo de la sub-17 de cara a enfrentar los torneos que se realicen en el periodo de preparación para el siguiente Sudamericano de la categoría sub-20.

Ahora, la labor se centrará en la categoría sub-15, misma que actuará como anfitrión en el torneo que se realizará en noviembre, en el país.

La Verdecita, de momento, está en Zagreb (Croacia), donde enfrentará un cuadrangular amistoso con Islandia, Austria y el cuadro croata.

AVANZAN CON LA CASA DE LA SELECCIÓN

El avance para la adquisición de los terrenos donde estará emplazada la Casa de la Selección, en la ciudad de La Paz, tiene un buen avance.

“No se compraron aún (los terrenos) porque estamos esperando los recursos, pero se ha avanzado en un 90 por ciento y han sido aprobados por el Comité Ejecutivo. En el transcurso de la semana se dará la seña para poder adquirir los terrenos, tener la documentación para que Conmebol pueda hacernos el desembolso total para hacer el pago”, sostuvo el vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Marcos Rodríguez.

Para la construcción de la infraestructura se tiene previsto presentar un proyecto para que el Gobierno central haga efectivos los compromisos que estableció con la entidad federativa. “Veremos a través de la promesa del Presidente de poder tener la Casa de la Verde en la ciudad de La Paz, tal y como está en el proyecto”, completó.