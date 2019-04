Felipa Huanca busca que Quispe pierda su salida laboral

La exdirigente de la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa, Felipa Huanca, apeló a la justicia para que el diputado opositor, Rafael Quispe, a quien acusó de acoso político, pierda la salida laboral de la que goza como medida sustitutiva.

En marzo de este año, el Tribunal Primero de Sentencia dictaminó, por el proceso de acoso, la detención domiciliaria para Quispe sólo los fines de semana, debido a que de lunes a viernes debe asistir a su fuente laboral en la Asamblea Legislativa.

Siga las noticias de eju.tv por whatsapp

“Es para garantizar que avance el juicio nada más, porque a veces viene a la audiencia sin abogado o no viene, se hace la burla. Es una autoridad que tiene que fiscalizar, entiendo, pero él me difama, él no puede mentir”, afirmó Huanca a Página Siete.

Por su lado, el legislador dijo que averiguará si efectivamente este proceso para impedir su salida laboral está en curso y buscará una estrategia legal para defenderse.

“¿Cuántas veces tengo que decir que no le acosado (a Felipa Huanca)? Eso es mentira, denunciar no es acosar”, sostuvo.

La batalla entre Huanca y Quispe comenzó en marzo de 2014, cuando el diputado denunció que la dirigente era parte del millonario desfalco al liquidado Fondo Indígena. En respuesta, ésta le inició un juicio por acoso político.

“¿Por qué no le preguntan a Quispe cuánto he desfalcado? Es que son todas mentiras, yo no he robado ni un centavo, soy inocente. Han hablado de 153 proyectos y de miles de bolivianos que me habría robado, pero no hay ninguna prueba y él sigue mintiendo”, aseveró.

Asimismo acusó a Quispe de ser un “machista” porque busca perjudicarla políticamente. “Yo ya tenía que ser gobernadora de La Paz, pero él no quiere que haga campaña, no soporta que una mujer como yo, una mujer del campo, de pollera haga política y le gane”, lamentó Huanca.

En respuesta, Quispe señaló que Huanca busca que él pierda su salida laboral porque quiere impedir que desarrolle a cabalidad la campaña política para las elecciones de 2019.

“Quiere evitar que haga campaña, porque yo hago campaña y la gente me cree”, indicó.

Respecto al caso del Fondo Indígena, denunció que la investigación del mismo “quedó en el olvido”, ya que la justicia volcó su atención al proceso que Huanca inició en su contra.

“Estoy preparando una interpelación para el Fiscal General y preguntar por qué no avanza este caso, ella (Huanca) dice que no hay pruebas en su contra, pero yo puedo demostrar que sí hay pruebas”, afirmó Quispe.

Página Siete / María Carballo / La Paz