Fotografía: Chacón dice que cuando conoció a Medrano no sabía que era esposa de Siñani

La Paz, 02 de abril (Urgentebo).- La concejal de La Paz, Cecilia Chacón dijo este martes que cuando le presentaron a Maricruz Medrano no sabía que ella era la esposa del legislador edil Fabián Siñani, ni tampoco tenía conocimiento de que era la apoderada legal del empresario Edwin Saavedra.

Ante la consulta: ¿sabía usted que Medrano era la esposa de Siñani? Chacón respondió: “No, no cuando me la presentaron, me la han presentado como Maricruz, pero nunca conocí sus generales de ley. Entonces no sabía que ella era la representante del señor Saavedra”, indicó.

Sin embargo, tras darse a conocer el caso del World Trade Center (WTC), fue difundida en las redes sociales una fotografía en la cual posa Siñani al medio y a su lado izquierdo está su cónyuge y al derecho Cecilia Chacón.

