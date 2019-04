Fundación Milenio: Tarija presenta contracción económica por tercer año consecutivo

Más específicamente, las regalías hidrocarburíferas tuvieron un marcado descenso pasando de $us 529 millones en 2014 a $us 172 millones en 2017, con una tasa negativa de 67,4 por ciento.

Planta de gas de Tarija. Foto: Prensa Rural

La Paz, 15 de abril (ANF).- La situación económica de Tarija en los últimos años mostró un desempeño negativo, que se refleja en el deterioro de sus principales indicadores, señala la Fundación Milenio en su informe nacional de Coyuntura.

Según el último dato disponible del Producto Interno Bruto (PIB) para el departamento de Tarija, su tasa de variación fue de -3,7 por ciento en 2017 respecto a 2016, una contracción por tercer año consecutivo, afirma.

De las principales actividades económicas, agrega en base a los datos del INE, ha sido el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones el de mayor dinamismo con un 5,5 por ciento de crecimiento; le siguen en importancia los establecimientos financieros con 5,1 por ciento y los servicios comunales con 4,8 por ciento.

Si bien nueve de las 11 actividades observadas registraron un aumento en su valor, no alcanzaron para compensar la caída de la construcción de -1,7 por ciento y, principalmente, de la actividad hidrocarburífera (petróleo crudo y gas natural) de -11,4 por ciento. Esta última, al igual que el PIB total tarijeño, se contrajo por tercer año consecutivo, aunque a tasas crecientes: en 2015 -1,6 por ciento, en 2016 – 8,7 por ciento y en 2017 -11,4 por ciento; lo más probable es que la gestión 2018 haya cerrado igualmente con una cifra negativa, apunta.

Una economía “gasificada”

La relevancia de los hidrocarburos en general y de gas natural en particular durante la última década, señala Milenio, se hace evidente si se observa el comportamiento del PIB departamental sin esta actividad, ya que las tasas se moderan. No obstante, no solo los hidrocarburos tienen una gran incidencia en la economía de Tarija, sino también los impuestos contabilizados en el PIB departamental.

Agrega que si contabilizan todas las actividades económicas con excepción de los hidrocarburos (además de los impuestos), el panorama global cambia significativamente en Tarija. Así calculado, en 2006 se habría crecido en 3,0 por ciento, la tasa más alta entre 2006 y 2017, con un descenso los siguientes años, pero manteniéndose entre el 0,4 y 1,5 por ciento desde 2010.

Regalías y transferencias

Tarija fue uno de los departamentos más beneficiados con el último periodo de bonanza, lo que se advirtió sobre todo en el notable aumento de las regalías y transferencias recibidas, tendencia que hizo importante desde el año 2011, hasta llegar a su nivel máximo en 2014 con Bs 5.499 millones; de los cuales Bs 3.983 millones correspondieron a la Gobernación, Bs 1.264 millones a los municipios y a las universidades Bs 252 millones. Sin embargo, desde entonces cayeron de manera continua hasta registrar los Bs 2.168 millones en 2017, una reducción de 9,4 por ciento respecto a 2016 y de 60,6 por ciento en relación a 2014.

La más afectada fue la Gobernación de Tarija que recibió un 23,9 por ciento menos en 2017, e incluso 71,2 por ciento menos si se considera el nivel más alto de 2014; vale decir que perdió más de dos terceras partes de sus ingresos en apenas tres años. Los recursos de las universidades fueron las menos afectadas; incluso se incrementaron en 0,5 por ciento en 2017.

Más específicamente, las regalías hidrocarburíferas tuvieron un marcado descenso pasando de $us 529 millones en 2014 a $us 172 millones en 2017, con una tasa negativa de 67,4 por ciento.

“La pérdida de una proporción tan elevada de las regalías deja en una situación complicada a Tarija que, comparativamente, retrocedió a los niveles de una década atrás. Es probable que en 2018 se diera una subida moderada de las regalías, debido a una mejora en los precios de venta de gas natural”, indica Milenio.

Futuro incierto

Los problemas en la exportación de gas natural son tanto de demanda como de oferta. Brasil y Argentina, los principales compradores de Bolivia, han reducido su demanda del gas. Al mismo tiempo, la caída de la producción y de reservas de gas en Bolivia, con los principales campos en declinación, limitan severamente la capacidad de incrementar los volúmenes de exportación.

“Estas son malas noticias para el pueblo de Tarija”, señala Milenio.