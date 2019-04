Gestionar pensiones desde el balcón

Álvaro Trigo Torrico

El domingo 31 de marzo de 2019, el Sr. Bonadona quien fue parte de la reforma de pensiones del año 1996, que estableció la entrega de la administración de la Seguridad Social de Largo Plazo a empresas privadas, que ven el tema como un objeto de lucro, no como de un servicio al trabajador, señala en un artículo que es un despropósito contar con una moderna plataforma para la administración del Sistema Integral de Pensiones (SIP).

El ex interventor del Sistema de Reparto, desconoce el detalle que involucra una herramienta integrada para la administración del SIP, por lo que es entendible que le parezca satisfactorio tener las plataformas que utilizan las actuales administradoras del SIP, mantener parte del trabajo manual, no tener sistemas modernos, no poder compatibilizarlos en un 100% con la norma en actual vigencia así como con las adecuaciones complementarias.

Los más de 925 millones de datos que deben ser migrados a la Gestora no solamente son nuestros datos personales, también son registros de nuestros aportes, de empleadores que hemos tenido, de quienes han tramitado su pensión, del cálculo efectuado para establecerla, su retroactivo, descuentos, aporte a la Caja de Salud respectiva, entre otros.

Son más de $us 17.000 millones que están involucrados en esta administración que por su misma relevancia deben tener un adecuado registro de las características de cada inversión realizada con recursos del SIP, el instrumento, el emisor, la tasa con que se invierte, fechas de transacciones, de vencimientos, pagos, compras, etc. Este sistema no puede ser una isla en el pasado, alejada del sistema financiero local y extranjero.

La administración del Sistema de Pensiones tiene como parte de su actividad habitual la relación con el sistema financiero local, la Bolsa Boliviana de Valores, las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, etc., lo que exige contar con herramientas tecnológicas de óptimo rendimiento y pronta respuesta que permitan también su adecuado desenvolvimiento.

Para mejorar la atención al asegurado, la nueva plataforma está pensada para otorgar, además de la atención presencial, otros canales por los se puede acceder a información, documentos online, seguimiento de trámites, información del SIP, en todo momento, a través de aplicaciones, página WEB, Kioscos de atención, etc.

Fuera de la corta visión en lo mencionado, el Sr. Bonadona desinforma irresponsablemente a los lectores, por cuanto en lo referido a la planilla salarial del plantel ejecutivo de la Gestora, no utiliza datos precisos. Parece olvidar el acuerdo que está vigente, suscrito el año 2015, entre el Gobierno Nacional y la Central Obrera Boliviana, con el que se reducen los sueldos en alrededor del 50%.

Realiza un análisis corto, por cuanto no contempla si el plantel ejecutivo de la Gestora está completo. Dicha entidad realizó convocatorias públicas para los cargos de gerentes, con las exigencias correspondientes de experiencia y conocimiento del ámbito financiero, legal y de pensiones, pero el nivel salarial que se ofrece no es atractivo para profesionales con el perfil requerido, que optan por mejores ofertas con montos acorde a las características señaladas y al nivel de responsabilidad que van a asumir.

No espero que el autor de dicha publicación tenga toda la información que involucra el tema de Pensiones, pero es su responsabilidad que antes de publicar opiniones e información numérica, fundamente adecuadamente, salvo se considere “infalible”, como se pensaba de la gestión de gobiernos anteriores, que demostraron todo, menos buenos resultados.

Álvaro Trigo Torrico –Especialista en Pensiones